La región se prepara para vivir un 'doblete' astronómico el 12 de agosto: eclipse al atardecer y Perseidas de madrugada

Archivo - La Luna eclipsa totalmente el Sol en una imagen captada por la nave espacial Orion durante la misión Artemis II, a 6 de abril de 2026. - NASA - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cuenta ya los días para vivir el próximo 12 de agosto una jornada astronómica excepcional con una suerte de 'doblete' en el firmamento que permitirá disfrutar de un eclipse solar histórico al atardecer y del punto álgido de las Perseidas esa misma madrugada.

Los pueblos del norte de la Sierra quedarán dentro de la franja de totalidad y serán los escenarios más idóneos dentro de la Comunidad para contemplar un eclipse que no se veía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

Somosierra será el punto de la región donde más tiempo durará la oscuridad total, con 1 minuto y 29 segundos. Muy cerca se situarán Buitrago del Lozoya, con 1 minuto y 19 segundos, y La Cabrera, con 1 minuto y 11 segundos. También destacan otros enclaves como El Molar, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, Tres Cantos o el Puerto de Navacerrada.

Por su parte, la ciudad de Madrid y buena parte del área metropolitana y del sur de la región no alcanzarán la totalidad absoluta, pero observarán un eclipse parcial de magnitud extrema. En concreto, en la capital, la Luna llegará a cubrir más del 99% del disco solar, según traslada el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Muy cerca de la fase total, el fenómeno provocará una caída notable de la luz ambiental minutos antes de la puesta de sol, además de una bajada de temperaturas y un efecto de falso crepúsculo visible desde parques y zonas abiertas.

El eclipse comenzará a oscurecer la Península Ibérica en torno a las 19.30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.32 horas, coincidiendo además con la puesta de sol, lo que multiplicará el atractivo visual del fenómeno.

Ante este acontecimiento, el Ejecutivo autonómico ha previsto habilitar 51 puntos de observación repartidos por Somosierra, Prádena del Rincón, Braojos, Piñuécar-Gandullas, Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte, Gascones, Villavieja del Lozoya, Puentes Viejas, Garganta de los Montes, Lozoya, Canencia, Valdepiélagos, Cabanillas de la Sierra, Navalafuente, Rascafría, Talamanca de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, Fresno de Torote y Soto del Real.

También estarán Meco, Los Santos de la Humosa, Daganzo de Arriba, Pezuela de las Torres, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Olmeda de las Fuentes, Moralzarzal, Nuevo Baztán, Los Molinos, Ambite, Collado Mediano, Hoyo de Manzanares, Villarejo de Salvanés, San Lorenzo de El Escorial, Robledo de Chavela, Villamantilla, Chinchón, Chapinería, Brunete, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Santa María de la Alameda, Torrejón de la Calzada, Perales de Tajuña, Colmenar Viejo, El Molar, La Cabrera, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

Además, Buitrago del Lozoya acogerá el 'Festival del Eclipse' en las piscinas de Riosequillo, con actividades familiares al aire libre y foodtrucks durante toda la jornada del 12 de agosto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto habilitar ese día un punto de observación oficial en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, en el distrito de Hortaleza. Este entorno presenta menores niveles de contaminación lumínica en comparación con el centro urbano, lo que favorece la observación del eclipse en mejores condiciones.

DEL ECLIPSE A LAS PERSEIDAS

Pero el cielo del 12 de agosto no se apagará con el final del eclipse. La jornada astronómica continuará durante la noche con las Perseidas, la lluvia de meteoros que se repite cada verano durante el mes de agosto y que coincide con la celebración de una de las fiestas más populares y castizas de la capital, San Lorenzo.

Las Perseidas alcanzarán su máximo esplendor durante la noche del 12 al 13 de agosto, aunque la actividad puede ser intensa entre las 23 horas del día 12 y las 11 horas del día 13.

Este año, la observación será especialmente favorable, ya que la luna nueva tendrá lugar en la tarde del 12 de agosto. Esta circunstancia permitirá contar con cielos más oscuros para contemplar la lluvia de meteoros, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y se elijan lugares alejados de la contaminación lumínica.

Para ver las Perseidas no se recomienda utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión. Lo ideal es acudir a un lugar oscuro, despejado y con pocos obstáculos como edificios, árboles o montañas.

MIRADORES EN MADRID Y EN LA SIERRA NORTE

En la capital, el mirador estelar del parque de La Gavia, en el Ensanche de Vallecas, será uno de los espacios desde los que se podrá contemplar la lluvia de las Perseidas. Situado en lo alto de una colina, este mirador permite observar el firmamento sin salir de la M-40.

El espacio cuenta con paneles explicativos, estructuras orientadas según las coordenadas celestes y un planisferio giratorio que ayuda a identificar las estrellas visibles en cada momento. Todo ello dentro de un parque de más de 36 hectáreas de zonas verdes, con colinas temáticas, bosques sensoriales y áreas de descanso.

Fuera de la capital, destacan los seis Miradores Estelares de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar para ver las 'Lágrimas de San Lorenzo' cruzando el cielo, situados en El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar.

Estos enclaves de la Sierra Norte están considerados algunos de los mejores puntos de observación de la Comunidad de Madrid. Sus cielos están catalogados en la clase 4 de la escala de oscuridad de Bortle, lo que permite una visión más nítida del firmamento.

Para acudir a estos miradores se recomienda llevar linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo, ya que en algunos casos es necesario recorrer a pie cierta distancia hasta los puntos de observación.

Las Perseidas son restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Al acercarse a la estrella, libera polvo y partículas sólidas que quedan esparcidas en el espacio y que la Tierra atraviesa cada año entre mediados de julio y finales de agosto.

OBSERVAR EL ECLIPSE, SIEMPRE CON PROTECCIÓN

La observación del eclipse deberá hacerse siempre con protección, puesto que mirar directamente al Sol sin filtros certificados puede provocar lesiones graves en la retina.

Para contemplarlo con seguridad será imprescindible usar gafas especiales para eclipses con certificación EN ISO 12312-2:2015 o instrumentos como telescopios, prismáticos y cámaras equipados con filtros solares certificados. No sirven gafas de sol al uso, cristales ahumados, radiografías ni tampoco mirar a través del móvil o de una cámara sin filtro.

El Ayuntamiento de Madrid repartirá gratuitamente hasta 50.000 gafas homologadas en bibliotecas y otros espacios para observar de forma segura lo que muchos denominan ya como el "eclipse del siglo". También lo hará la Comunidad de Madrid, con el reparto de 36.500 gafas homologadas con un código QR con acceso a información de utilidad sobre este acontecimiento.

Tras el eclipse total del 12 de agosto de este año, Madrid tendrá todavía por delante otras dos citas astronómicas destacadas. El 2 de agosto de 2027, la región amanecerá con un eclipse parcial notable, en el que el Sol se mostrará como una gran media luna menguante.

Como broche a este trío de eclipses, el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular que recorrerá la Península. Se observará de forma completa desde el sur y este de la Comunidad de Madrid, y en el resto como eclipse parcial al atardecer.