Relativa normalidad en la región por la lluvia muy pendientes de algunos ríos como el Guadarrama

Crecida del río Guadarrama a su paso por las Sabinas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene una cierta normalidad este martes tras una noche relativamente tranquila pese a las intensas lluvias registradas especialmente en la Sierra, ha informado el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura, Carlos Novillo.

Tras mantener una reunión del comité de seguimiento del INUNCAM, que se encuentra en situación operativa 1, y con las previsiones de lluvias de la Aemet en la Sierra hoy hasta las 20 horas, han hecho un análisis de cómo ha transcurrido la noche y de qué previsiones tienen para este día y los días siguientes.

"Ha sido una noche relativamente tranquila, apenas 11 incidentes en Madrid. La mañana ya sí que hemos tenido algún incidente más con tres cortes de carreteras, lo peor es que está en este momento en la zona oeste donde se ha acumulado muchísima lluvia. Estamos vigilando los aforos de los ríos permanentemente desde hace ya más de una semana y hemos trabajado sobre todo con los dos grandes gestores de agua que influyen en Madrid, que es Confederación Hidrográfica del Tajo y Canal de Isabel II, para comprobar qué previsión tienen también en los desembalses para mantener ese resguardo hídrico por seguridad de las presas", ha señalado el consejero.

Así, ha indicado que en principio la situación es de cierta normalidad, aunque hay que estar muy pendientes de la evolución, por ejemplo del río Guadarrama, que tiene unos repuntes importantes, "pero luego es verdad que se comporta muy bien y reduce bastante el aforo cuando deja de llover".

"Esto se va a producir a partir de media tarde y durante el día de mañana y luego de los otros cauces que es el Jarama, el Henares y el Tajuña que llevan con unos aforos mantenidos, unos caudales mantenidos por prácticamente desde hace diez días, aunque se han reducido un poco, sí que tenemos que estar muy pendientes de esas aportaciones que pueden hacer los desembalses o esas lluvias que les pueden llegar", ha indicado.

La otra situación, ha continuado el consejero, es que el río Alberche ha aumentado también lo que el desembalse de Picadas por parte de la Confederación, lo incrementará de nuevo, como pasó la semana pasada, el caudal de este río, "pero no se espera que generen daños".

"En principio no hemos reportado daños en ninguna infraestructura ni energética ni ninguna infraestructura vulnerable, como puede ser el seguimiento que estamos haciendo a algunas residencias que están en zonas cercanas a estos cauces", ha apuntado.

La Comunidad está con el despliegue de Agentes Forestales, Policías Locales y del Cuerpo de Bomberos vigilando permanentemente cuál es la altura de estos ríos "y con esos planes que ya están predeterminados para hacer las evacuaciones que hubiera que hacer; pero en principio si es verdad que se reduce a partir de mediodía la precipitación, entraremos de nuevo entre hoy y mañana en una situación de cierta calma, con esa tensión, evidentemente, de que tenemos que vigilar esos ríos en un suelo que ya no admite más agua".

"Están muy saturados todos los suelos en la Comunidad de Madrid. Tenemos también mucha vigilancia en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La semana pasada hubo que hacer rescate de una cabaña equina y tenemos dos o tres explotaciones en las que tenemos esa vigilancia para que no afecte a ese ganado y, si lo hace, aportar la alimentación o la evacuación con los ganaderos", ha detallado.

En principio, el consejero ha señalado que van mantener la normalidad en la región para que haya la movilidad adecuada y que pueda seguir discurriendo la jornada con cierta normalidad, pero ha solicitado sobre todo a los ciudadanos mucha precaución sobre todo al conducir por lluvia al acercarse a esos cauces y que mantengan informados a las previsiones de los próximos días.

Además de las lluvias previstas, Novillo ha indicado que podría producirse un deshielo, pues en la sierra hay casi tres metros de nieve en las cumbres que hay que vigilar "porque es un agua que está ahí acumulada y si llega a precipitación y altas temperaturas tenemos que estar muy vigilantes en la cabecera de Lozoya que ahora está comportándose bastante bien", ha indicado.

Por eso, el consejero pide estar muy pendientes a la hora de coger el vehículo y por dónde transitar en este momento. Actualmente, hay tres carreteras cortadas en el oeste de la región, en la M-600 y en la M-611.

"Tenemos que estar sobre todo muy atentos a conducir en zonas cercanas a cauces o donde puede desbordarse puntualmente pues algún arroyo por estas precipitaciones no intentar reducir al máximo la movilidad si no es necesario pero sobre todo pues tener esa precaución y estar muy atentos a estos avisos que damos desde la Agencia de Seguridad y Emergencias. No podemos sumar pues emergencias a la que es ya la propia inundación y tenemos a todos los equipos preparados y necesitamos la colaboración de los ciudadanos con un comportamiento ejemplar como el que han tenido hasta ahora", ha concluido.