La remunicipalización y llamar gratis al 010 llegará en 2019, igual que la ordenanza de Administración electrónica

Publicado 28/11/2018 13:01:07 CET

El PP ve en esto una intención "electoralista" y cree que el área no es la de Participación sino la de marketing, en la misma línea de lo señalado por Cs

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La remunicipalización del servicio de información municipal y atención ciudadana de Línea Madrid y la gratuidad en la llamada al 010 serán una realidad en 2019, ha indicado este miércoles el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, que ha anunciado que a primeros de año llegará también la nueva ordenanza de Administración electrónica, la primera en el Consistorio de la capital.

El coste de la llamada al 010 ha supuesto, según datos de 2016, unos 1,6 millones de euros, cantidad que "en ningún momento" ha sido ingresada por el Ayuntamiento en sus arcas. La gratuidad del servicio está directamente entroncada con la intención de municipalizar la atención a la ciudadanía.

Ya ha pasado por Junta de Gobierno el inicio de la tramitación de la licitación del nuevo contrato del servicio de telecomunicaciones. Hasta ahora el coste de las llamadas al 010 dependía del contrato con la operadora de telecomunicaciones que tuviera la persona que efectuaba la llamada, ya fuera fijo o móvil.

La gratuidad de las llamadas para la ciudadanía implicará un aumento de la demanda, lo que requerirá un aumento del número de puestos de atención, de 130 a más de 200, en las fechas en las que se ponga en marcha.

En cuanto a la primera ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica, que también ha pasado por Junta de Gobierno, supondrá un ahorro estimado de 130 millones de euros de aquí a 2021. La máxima de este principio de 'papel cero' supondrá eliminar el papel entre ciudadano y Administración en muchos procesos en un paso más en la desburocratización.

AUMENTO DE LA DEMANDA EN EL 010

Soto ha dado cuenta del proyecto de presupuestos en su área, de la que ha detallado que las tres cuartas partes del mismo se centran en atención a la ciudadanía, que suma un aumento del 70 por ciento, con 4 millones de euros más.

El delegado prevé un importante "incremento sustancial" de la demanda del 010 una vez que entre en vigor la gratuidad de la llamada en base a lo que ha sucedido en otras ciudades, como Barcelona, donde se ha dado un paso similar.

El delegado también ha detallado del proyecto de presupuestos para 2019 que se incrementa la partida de viajes, reducida sustancialmente en 2018, destinando la mayoría a viajes de personal no directivo. Dentro de las partidas se incluye el aumento de los estudios e informes ya que el próximo año toca la encuesta ampliada de calidad de vida, que contará con una muestra de 8.500 personas, que pasarán por entrevistas presenciales en domicilio de media hora de duración.

EL ELECTORALISMO DE LA "VIEJA POLÍTICA"

Estas medidas han sido tachadas de "electoralistas" por el concejal del PP Percival Manglano. Ha puesto como ejemplo "la gratuidad del 010, que se anunció hace más de un año" y la ejecutarán en 2019. "Cómo han aprendido de la vieja política", ha ironizado.

El edil está en parte de acuerdo con las críticas de Cs, que han opinado que la política de participación es un "fracaso". "Sí y no porque la participación es mínima pero han conseguido que haya apariencia de participación. Su área no es la de participación sino la de marketing del Ayuntamiento", ha lanzado Manglano, que ha utilizado esta crítica para comparar lo que ocurre en el Consistorio con "el sainete de Podemos y sus primarias".

"La apariencia de participación a la alcaldesa, Manuela Carmena, le viene muy bien. Anuncia unas 'participatarias' pero lo que definirá el resultado será el dedo de la alcaldesa. Es el sistema creado por ustedes", ha reprochado.

También ha hecho suyas las palabras de El Langui, cuando espetó que "los presupuestos participativos de Manuela Carmena son una estafa porque no tienen ética". En este apartado, el concejal del PP ha defendido que son más los proyectos que no se han ejecutado que los que sí, con una diferencia "abismalmente superior". Igualmente ha dudado del sentido de la oficina de presupuestos participativos. "¿No tendrá que ver con colocar a gente por si no gobiernan en la siguiente legislatura?", ha preguntado.

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMO "UN AUTÉNTICO FRACASO"

La portavoz del área de Cs, Silvia Saavedra, ha reconocido "los méritos en transparencia", en lo que ha ganado el Ayuntamiento, pero cree que esto se debe a que el Consistorio "cumple con la obligación de las leyes y la normativa del Estado, nada más". Las mayores diferencias se concentran en la participación, en la misma línea de lo señalado por Manglano.

Saavedra ha tildado de "auténtico fracaso" los presupuestos participativos dado su "grado de ejecución", afirmación que ha sido replicada por Soto con datos, como el centenar de propuestas planteadas por la ciudadanía y que ya es una realidad.