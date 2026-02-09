Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana

Piquete informativo de CCOO durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 9 de febrero de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en un 14,1% el porcentaje de la plantilla de Cercanías Madrid que está secundando la huelga en el turno de mañana de este lunes, la primera de las tres jornadas convocadas a nivel nacional por Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.

En toda su operativa, el seguimiento se ha cifrado en un 11,6%, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres. Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana asciende al 11,2%.

Por ahora, la huelga está provocando que el servicio ferroviario esté registrando algunas cancelaciones y retrasos esta mañana del lunes. En el caso de Cercanías Madrid, las principales afectaciones se han registrado a primera hora de la mañana, con retrasos acumulados que han llegado a una hora en líneas como la C8a, la C8b y la C-10. En este caso, se han fijado unos servicios mínimos que funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta.

En lo que respecta a los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), se han cumplido el 80% de los servicios mínimos en el conjunto del territorio. En concreto, se han suprimido durante la mañana siete servicios, tres en el corredor Nordeste, dos en el corredor Sur y dos en el corredor Norte. Renfe está reubicando en otros trenes a las personas viajeras afectadas por estas cancelaciones.

En la alta velocidad, la lista de servicios mínimos del 73% excluía a 272 trenes de Renfe a lo largo de los tres días de huelga, por lo que esos servicios no están garantizados.

En cuanto a los servicios públicos (Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y Avant), las mayores afectaciones se han registrado en los núcleos de Cercanías, en concreto en Rodalies de Catalunya (con un 42% de cumplimiento de servicios mínimos). En Andalucía (con un 52,7% de cumplimiento del servicio) también se han contabilizado diversas supresiones de circulaciones se han sumado a las dificultades de prestación en el servicio debido a las condiciones meteorológicas. En este apartado, en el conjunto del territorio nacional se han cumplido el 62,6% de los servicios mínimos.

En la media distancia, 683 servicios no están garantizados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías se han fijado en el 50% en hora valle y en el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en mercancías, solo el 21%.

Renfe recuerda que las reivindicaciones de estos paros están orientadas a exigir un incremento de la inversión en seguridad y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, así como la adopción de actuaciones de diagnóstico y prevención sobre la red.

Ni Iryo ni Ouigo han informado de la incidencia de la huelga en sus servicios.