Renfe habilita desde el lunes autobuses lanzadera entre Parla y Getafe Sector 3 por las obras

Archivo - Estación de Parla de Cercanías - ADIF - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha reclamado este lunes a Cercanías que se incremente el número de autobuses lanzadera entre Parla y Getafe Sector 3 ya que el refuerzo que ha comenzado este lunes para cubrir en superficie el trayecto de la C-4 afectado por menores frecuencias de paso de los trenes debidos a las obras que se están llevando a cabo en la estación de Parla "no está funcionando".

En declaraciones a los medios en Pinto, el consejero ha reclamado así a Cercanías Madrid que ponga en marcha "muchos más autobuses" para "solventar ese problema", ya que el número de lanzaderas es "insuficiente".

"Está bien que se inviertan en las infraestructuras, pero desde luego tenemos que dar una solución a esos problemas que se están generando", ha subrayado Rodrigo, que ha recalcado la necesidad de un plan de movilidad para los ciudadanos afectados y "acertar en ese número de autobuses que se pongan".

Finalmente, ha insistido en el mal funcionamiento de la red de Cercanías en Madrid. "No funcionan, todos los días estamos viviendo un gran número de incidencias, que los madrileños tienen miedo a coger cercanías más que nada porque no saben si van a llegar a la universidad, a su centro de trabajo o al médico", ha zanjado.