La renovación integral del teleférico coge velocidad con el inicio este martes del desmontaje del cableado original

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La renovación integral del teleférico coge velocidad con el inicio este martes de la fase de desmontaje del cableado original, ha avanzado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Es EMT Madrid como empresa gestora del teleférico la que está al frente de esta renovación integral de la infraestructura, que activa este martes la fase de desmontaje del cableado, actuación previa a la demolición parcial de los edificios que albergaban las dos estaciones.

El cableado era desde hace más de 50 años el soporte básico de esta atracción aérea entre las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo. El nuevo teleférico dispondrá de la última tecnología, así como con unas edificaciones accesibles y sostenibles gracias a una inversión de más de 26 millones de euros.

La operación de retirada del cableado permitirá separar la infraestructura aérea de las estaciones terminales, que mantenían en pie el antiguo sistema bicable de 1969. Ahora pasará a ser monocable, con un total de 47 cabinas panorámicas concebidas para transportar a una decena de personas cada una.

Tras la eliminación del cableado se pasará posteriormente al desarrollo de las nuevas bases para las torres y la introducción de los equipos electromecánicos (motores eléctricos, cable tractor-portador y poleas), que se ubicarán en las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo.

CABINAS HECHAS EN SUIZA

En estos meses se han licitado las obras, se ha realizado el proyecto y se han llevado a cabo los procedimientos necesarios para la fabricación de las cabinas en la factoría de Doppelmayr, ubicadas en Suiza.

Dentro de las actuaciones que se van a realizar en las estaciones destaca la construcción de un diseño arquitectónico que integra los dos edificios de las estaciones en el entorno y la adaptación de unas mejores condiciones de accesibilidad en las entradas.

Y para resolver las necesidades de suministro eléctrico del nuevo sistema se ejecutarña una acometida conforme a la demanda real de esta nueva infraestructura.

INAUGURADO EN 1969

El Teleférico de Madrid fue construido por la empresa suiza Von Roll, inaugurado en junio 1969 por el entonces alcalde Arias Navarro y convertido en uno de los referentes turísticos más visitados de Madrid gracias a la conexión del centro urbano y la Casa de Campo en 2,5 kilómetros de recorrido.

Desde el Ayuntamiento reconocían que "el emblemático Teleférico presentaba una obsolescencia que comprometía su eficiencia y seguridad". La nueva infraestructura será tecnológicamente puntera, sostenible y accesible.

En el plano tecnológico, el nuevo sistema estará dotado de sensores inteligentes en cabinas y pilonas, además de incorporar la inteligencia artificial para el análisis de flujos y alertas. Se aplicarán protocolos de ciberseguridad avanzados y se apostará por la integración digital con pantallas interactivas, apps móviles y una total conectividad que permitirá tener información del servicio en tiempo real.

Desde la perspectiva medioambiental, el nuevo proyecto se traducirá en una importante reducción de emisiones en el diseño de la infraestructura y una mejora en la gestión y optimización del consumo energético, así como en una reducción de la huella de carbono a través de medidas de eficiencia energética para "quedar plenamente integrado en la Casa de Campo".

Con el nuevo modelo se busca potenciar la imagen de la ciudad como destino turístico poniendo de relieve la conexión entre urbe y naturaleza. A eso se une una accesibilidad mejorada, con el apoyo de colores y pavimientos para identificar las diferentes zonas dentro de cada estación.