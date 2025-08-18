Restablecida la circulación en L5 de Metro entre Suances y Ventas tras quedar interrumpida por el humo de un tren

Archivo - Tren de Metro de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de los trenes de la L5 de Metro de Madrid ha quedado restablecida pasadas las 21 horas de este lunes entre las estaciones de Suances y Ventas tras quedar interrumpida debido al humo producido por un convoy averiado.

Según han trasladado fuentes del suburbano a Europa Press, la incidencia se ha producido en torno a las 20.30 horas, cuando uno de los trenes comenzó a emitir humo en su recorrido.

Tras la retirada del vehículo y la disminución del humo, la Policía Nacional ha realizado una comprobación de las instalaciones para poder garantizar una apertura segura.