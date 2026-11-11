Retenciones habituales de hora punta en todas las vías de acceso a la capital en el arranque de la huelga

Vehículos circulan por la carretera A3, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5.760. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales vías de acceso a Madrid registran la mañana de este miércoles retenciones en casi todas las entradas a la capital similares a la de cualquier jornada laboral en hora punta pese a la huelga general y todas las carreteras están abiertas al tráfico.

Con datos de las 7.30 horas, había retenciones de entrada a la ciudad por la A-1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas; en la A-2 en Torrejón de Ardoz; en la A-4, en Pinto y Butarque; en la A-5, en Arroyomolinos y Alcobendas, y en la A-6, en Las Rozas y Majadahonda.

Además, había complicaciones en la A-42 (autovía de Toledo), en Parla y Getafe, así como en la M-607 (carretera de Colmenar) a la altura de Colmenar Viejo y Tres Cantos, según han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

En la carretera de circunvalación M-40 las dificultades se concentraban en Aravaca y Pozuelo, en ambos sentidos; en Cuatro Vientos, hacia la A-5; en Villaverde en ambos sentidos; y en Coslada y Vicálvaro hacia la A-2. Un accidente afectaba también a la M-45, con tres kilómetros de retenciones a la altura de Villaverde, en dirección a la A-3.