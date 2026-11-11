El servicio de Metro funciona al 79% en hora punta y los viajeros caen un 21%

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metro de Madrid funciona al 79% en la hora punta de esta jornada de huelga general y los viajeros que hacen uso del mismo caen un 21% en el arranque de la jornada de paro general de 24 horas.

Con datos de las 7 horas, la compañía metropolitana ha apuntado que circula el 79% de los trenes respecto al servicio habitual de un miércoles a esta misma hora, "por encima de los servicios mínimos", ha indicado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos en Metro para la jornada de huelga del 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).

Desde el inicio del servicio y hasta las 7 horas habían usado el suburbano madrileño un total de 78.731 viajeros, un 21% menos que en la misma franja del miércoles anterior.

Los trenes estaban circulando con un intervalo medio de entre 5 y 6 minutos.