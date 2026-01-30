El Retiro y otros ocho parques mantienen este viernes zonas balizadas por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Un parque infantil restringido al paso con una cinta tras activarse la alerta naranja por meteorología adversa, en el parque de El Retiro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantendrán este viernes zonas balizadas por alerta de nivel naranja ante condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa hasta las 21 horas de este viernes.

Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.