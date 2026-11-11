El Retiro y otros 5 parques históricos de Madrid se cerrarán desde las 12 horas por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Una cinta anuncia zona restringida tras cerrar el parque de El Retiro y cancelarse la primera jornada de la 84ª Feria del Libro de Madrid por viento y calor, en el parque del Retiro, a 30 de mayo de 2025, en Madrid (España). El Retiro y otros oc - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros cinco parques históricos de Madrid se cerrarán desde las 12 horas por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El cierre se hace atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 74 km/h a partir de las 12 horas. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.