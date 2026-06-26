Retrasos en C-2, C-7 y C-8 de Cercanías por una avería en la señalización en Vicálvaro

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid registran retrasos en sus frecuencias habituales de paso durante la mañana de este viernes por una avería en la señalización en Vicálvaro.

La incidencia a comenzado minutos antes de las 9 horas y afecta a los trenes de estas tres líneas, con unos retrasos medios de unos 15 minutos, han explicado a Europa Press fuentes de Adif.

Personal del gestor de infraestructuras ferroviarias trabaja en el lugar para tratar de solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.