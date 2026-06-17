Retrasos en la C-4 de Cercanías por una avería en la vía entre Villaverde Alto y Getafe Centro

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid (Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco) circulan con retrasos a primera hora de la tarde de este miércoles debido a una avería que afecta a la vía entre las estaciones de Villeverde Alto y Getafe Centro.

La incidencia ha comenzado sobre las 14.30 horas y obliga a los trenes a circular por una única vía entre las citadas estaciones, según han informado a Europa Press fuentes de Adif.

Debido a ello, los trenes registran una demora media de entre 15 y 20 minutos sobre su horario habitual de paso. Personal de Adif trabaja para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.