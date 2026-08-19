Retrasos en C-2 y C-8 de Cercanías por el robo de cable en Azuqueca (Guadalajara)

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-2 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid registran pequeños retrasos en las frecuencias habituales de paso desde primera hora de la mañana de este miércoles por un robo de cable en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La incidencia afecta desde el inicio del servicio a las líneas C-2 (Guadalajara-Chamartín) y C-8 (Guadalajara-Cercedilla) y trenes Civis debido a un robo de cable registrado durante la noche, ha informado a Europa Press un portavoz de Adif.

Una veintena de trenes de Cercanías se han visto afectados desde el inicio del servicio hasta las 09.00 horas, con unos retrasos medios de entre 10 y 12 minutos. Personal de Adif trabaja en el lugar para restablecer la normalidad lo antes posible.