Retrasos y recortes de recorrido en C-3 y C-4 de Cercanías por una incidencia en la infraestructura en Chamartín

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la infraestructura en la estación de Chamartín la mañana de este miércoles provoca retrasos en las líneas C-3 y C-4 de la red de Cercanías de Madrid, además de una modificación en el recorrido de la C-3, cuyo recorrido finaliza en la estación de Atocha.

En concreto, se trata de una incidencia en un desvío en Chamartín, salida por el túnel de Sol, que se ha detectado sobre las 9.22 horas, según han informado a Europa Press fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

Como consecuencia de la misma, se ha visto afectada la circulación de trenes de Cercanías por el túnel de Sol. Así, los convoys de la línea C-3 inician y finalizan en la estación de Atocha.

Por su lado, los trenes de línea C-4a circulan entre Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Chamartín, mientras que los de la línea C-4b realizan su trayecto habitual.

En cualquier caso, se registran retrasos en las frecuencias habituales de paso en ambas líneas. Personal de Adif trabaja para solucionar la incidencia en el menor tiempo posible.