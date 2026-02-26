La Rey Juan Carlos cierra 2025 con un déficit de 76 millones pese a sus esfuerzos en rebajar la pérdida media mensual

Archivo - El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, durante una entrevista para Europa Press, en el Rectorado de la URJC, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). Duarte es graduado en Ciencias Físicas con especialidad en Electr - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), segundo centro universitario más afectado por la "infrafinanciación", ha cerrado el año 2025 con un déficit de 76.234.208,37 euros pese a sus esfuerzos para rebajar la pérdida media mensual, que se ha situado en los 6,4 millones de euros.

Así se desprende del Informe sobre el avance del cierre presupuestario del ejercicio 2025, que ha avanzado 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press, que señala que los mayores problemas han sido las tendencias al alza de los gastos de personal, las disminuciones en los ingresos por tasas y la nominativa que "no crece en la proporción del crecimiento" de la universidad.

Aunque la evolución de los gastos de personal estaba "prevista y asumida" por la URJC, la disminución de las tasas requiere de un análisis "más profundo y pausado". Según el estudio, la Tesorería sigue disminuyendo de forma importante mostrando un saldo disponible a 31 de diciembre de 96,6 millones.

"Hemos agotado en total 76 millones del remanente de los fondos de ahorro de la universidad que son una media de 6,3 millones mensuales. Aunque hay fondos por importe de 96,6 millones, se prevé que sean no afectados --y por tanto de libre disponibilidad-- solo 75 millones, una cifra que está pendiente de actualizar", indica el informe.

La universidad recuerda que tienen obras en curso, "imprevistos por conocer y ejecutar" y que espera que las medidas de contención del gasto llevadas a cabo en el presupuesto de 2026 "sirvan para mantener un mayor equilibrio entre ingresos y gastos". También remarca que las negociaciones con la Comunidad de Madrid en cuanto a la financiación "siguen centrando gran parte de sus esfuerzos".

SEGUNDA UNIVERSIDAD AFECTADA

La Rey Juan Carlos es el segundo centro universitario afectado por la "infrafinanciación" que denuncian los rectores, estudiantes y trabajadores, por detrás de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha tenido que pedir un préstamo de 34,5 millones de euros y ha aprobado el Plan Económico Financiero (PEF), que incluye recortes de 33 millones de euros, con medidas de "eficiencia en el gasto", optimización patrimonial e incremento de ingresos propios para reestablecer el equilibrio.

Fue en octubre cuando el ya exconsejero de Educación, Universidades y Ciencia Emilio Viciana alertó de que el centro se encontraba en situación de déficit. En ese entonces, trasladó que la Comunidad de Madrid ayudaría "en todo lo que sea necesario".

Desde el Gobierno regional destacaron que el centro ya estaba tomando "medidas preventivas" para hacer frente a esta situación. Tal y como explicó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, la URJC estaba "sacando partido a inmuebles que no utiliza que compraron en la época en la que tenían superávit".

Antes de terminar el año 2025, el rector, Abraham Duarte, puso el foco en la financiación básica que se estaba negociando en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente no saldrá adelante.

"Si no hay un aumento significativo de la financiación, seguiremos en una situación complicada. No hemos pedido ni un crédito porque tenemos hasta finales de 2026 solvencia económica. Pero si el modelo de financiación descarrilla, a partir del 2027 podríamos tener un problema", apuntó Duarte.