Una reyerta en el Metro de Gregorio Marañón deja ocho detenidos y dos heridos por arma blanca

Archivo - Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid, en la estación de Legazpi, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta originada en el Metro de Gregorio Marañón ha dejado esta mañana de sábado a ocho personas detenidas y dos personas heridas por arma blanca, tal y como han informado a Europa Press desde la Policía Nacional.

Los hechos sucedieron en torno a las 6.30 horas de esta mañana, recién abierto el suburbano, por una pelea entre un grupo de personas que empezó en el vagón del Metro y siguió en el anden del mismo, según ha avanzado 'Telemadrid' y han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Según ha detallado Emergencias Madrid, los efectivos de Samur-Protección Civil atendieron a dos heridos por arma blanca. Una de ellos, fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón con una herida en la mano, y el otro fue dirigido al Hospital Ramón y Cajal con varias heridas en la espalda, con pronóstico reservado.