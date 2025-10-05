Una reyerta en Móstoles deja dos heridos, uno de ellos de gravedad por traumatismo craneoencefálico

Archivo - Imagen de archivo de efectivos sanitarios del SUMMA 112. - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta en la localidad de Móstoles ha dejado dos heridos, uno de ellos de gravedad por traumatismo craneoencefálico severo, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos se han producido en la madrugada de este domingo, alrededor de las 6.30 horas entre la calle Baleares y el número 21 de la Avenida Portugal.

Un grupo de personas que acababa de salir de una discoteca cercana ha agredido a otro grupo que estaba sentado en un banco. La pelea ha provocado que dos personas hayan resultado heridas.

Según ha informado Emergencias 112, sanitarios del Summa-112 han atendido a un hombre de 32 años, de nacionalidad colombiana, por traumatismo craneoencefálico severo. El varón ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.

En el lugar de los hechos se ha atendido a un español de 56 años que presentaba una herida sangrante en una de sus manos y una contusión en el costado izquierdo, han detallado fuentes policiales. La Policía Nacional investiga lo ocurrido.