Reyes Maroto aparta a Enma López de la dirección del PSOE en el Ayuntamiento tras presentarse las primarias

Archivo - La concejala del PSOE, Emma López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Meritxell Tizón será la nueva portavoz adjunta del Grupo Municipal y Jorge Donaire, el coordinador de los distritos



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha comunicado a Enma López que le aparta de la dirección del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, donde hasta ahora era portavoz adjunta, un movimiento que se produce tras disputar en primarias la candidatura electoral a la exministra.

Así lo ha dado a conocer la propia Enma López en una carta fechada este mismo jueves y difundida en redes sociales en la que apunta que ha sido la propia Maroto quien le ha trasladado que la aparta de la dirección del Grupo Municipal, así como de la Portavocía Adjunta y de la coordinación de los vocales vecinos del PSOE de Madrid en las diferentes juntas de distrito.

"Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos", ha lamentado López, quien en julio obtuvo 841 votos en las votaciones para elegir a la candidata del PSOE de cara a las elecciones municipales de 2027, frente a las 1.045 papeletas de Maroto.

En el escrito en el que comunica esta decisión, Enma López ha adelantado, en cualquier caso, que su intención es continuar con su trabajo como edil "con las tareas" que la dirección del grupo "considere oportunas y adecuadas".

Recuerda en el mismo que lleva siete años como edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid y resalta que el compromiso con el partido "está íntimamente ligado" con el trabajo diario para lograr "mejoras tangibles para la vida" de los madrileños.

"No entiendo una cosa sin la otra. Ese compromiso doble, con mi partido y con mis vecinos, fue el que me llevó a participar en libertad este verano en las primarias del PSOE de Madrid. Y ese compromiso no desaparece por no haberlas ganado, pese haber obtenido más de un 45% de la confianza de la militancia", ha alegado.

Así, enfatiza que su voluntad es continuar como edil y encargarse de las tareas que la dirección del grupo le encomiende. "Lo haré, como siempre, con la ilusión y dedicación que merecen el cargo, mi partido, sus militantes y las y los madrileños", ha zanjado.

Durante las primarias, Maroto insistió en que la pugna interna "no" debía separarlas, sino unir al PSOE para salir "con más fuerzas y más ganas" hacia 2027. En una entrevista con '20 Minutos', aseguró que López tendría su sitio en su equipo si ganaba las primarias.

NUEVOS CARGOS

Con la salida de Enma López de la dirección del PSOE municipal, será Meritxell Tizón quien desempeñe la labor de portavoz adjunta, y Jorge Donaire, la de coordinador de los distritos.

Tizón, periodista de formación, es edil en el Ayuntamiento desde septiembre de 2025 y miembro de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (portavoz), la Comisión Permanente Ordinaria de Políticas Sociales, Familia e Igualdad (portavoz adjunta) y la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (portavoz adjunta y vicepresidenta segunda).

Por su lado, Donaire, diplomado en Trabajo Social, es concejal desde septiembre de 2024 y miembro de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (presidente y portavoz adjunto) y de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura, Turismo y Deporte (portavoz).

"REFORZAR LA COORDINACIÓN"

En un comunicado, el Grupo Municipal Socialista ha explicado que esta nueva estructura "refuerza su dirección" y responde al inicio de una etapa política "en la que los socialistas madrileños intensificarán su trabajo" con un objetivo "claro" de ser la alternativa de gobierno que Madrid necesita de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

De esta forma, ha explicado, busca "fortalecer su capacidad política y organizativa, reforzar su labor de oposición y, sobre todo, avanzar en la elaboración y difusión de un proyecto de ciudad que siga ofreciendo respuestas a los principales problemas de los madrileños".

En un comunicado, PSOE Madrid Ciudad ha resaltado que esta nueva dirección también permitirá reforzar la coordinación política y estratégica entre el Grupo Municipal Socialista, la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid y el Partido Socialista de Madrid, "compartiendo prioridades, propuestas y una hoja de ruta común para construir el futuro de la capital".

El PSOE-M ha designado a Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños, como candidato en las elecciones autonómicas del próximo año, en este caso, sin necesidad de primarias. Durante las celebradas para elegir candidata en el Ayuntamiento, el también ministro apeló a Maroto durante la recogida de avales para lograr el cambio político en Madrid aunque no se decantó formalmente por ninguna de las dos candidatas.

Desde el Grupo Municipal Socialista han resaltado que tras estos movimientos encara este nuevo curso político "con una dirección reforzada, una mayor coordinación y la mirada puesta en 2027". "Frente a un gobierno municipal agotado y sin respuestas ante problemas como la vivienda, la limpieza, la movilidad o el deterioro de los servicios públicos, los socialistas madrileños intensificarán su trabajo para ofrecer a la ciudadanía una alternativa sólida, reconocible y preparada para gobernar Madrid", han subrayado.