Reyes Maroto y Enma López confrontarán este jueves sus proyectos para el PSOE en un debate cara a cara

La concejala Emma López (i), y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, debatirá este jueves con su portavoz adjunta, Enma López, para confrontar ambos proyectos dentro del proceso de primarias socialistas que concluirá este domingo, momento en el que se conocerá quién liderará la lista para intentar arrebatarle el bastón de mando a José Luis Martínez-Almeida en 2027.

Así lo ha avanzado Maroto en declaraciones a los medios tras participar en la concentración de las educadoras infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. "Es un momento, el de las primarias, para elegir el mejor proyecto y también para que esa democracia interna refuerce al PSOE", ha destacado.

La socialista ha afirmado que llega al debate con "la tranquilidad del trabajo hecho" y ha agradecido la labor del equipo que la ha acompañado en este proyecto, así como el trabajo de las agrupaciones socialistas. "Ahora toca hablar de propuestas", ha subrayado.

Entre ellas, Maroto ha situado la vivienda como uno de los ejes centrales del debate. Ha avanzado que defenderá medidas para hacer frente a la especulación, entre ellas "expulsar a los Airbnb", una propuesta que, según ha recalcado, el PSOE ha defendido durante estos tres años en el Ayuntamiento.

También ha planteado "blindar el suelo público" para que se construya vivienda pública asequible, especialmente dirigida a los jóvenes. "Para mí está claro que ese va a ser uno de los ejes más importantes del debate", ha señalado.

MOVILIDAD Y "ALGUNA PROPUESTA NOVEDOSA"

Maroto ha avanzado además que en el debate se abordará la movilidad, donde ha anticipado que pondrá sobre la mesa "alguna propuesta novedosa".

"Hablaremos también del modelo del PSOE o qué PSOE queremos enfrentar estas elecciones en el año 2027: un partido unido, un partido que es una alternativa real de cambio", ha apuntado.

En este sentido, ha reivindicado un PSOE basado en "la militancia", "el trabajo de las agrupaciones" y también en las asociaciones vecinales, con las que, según ha dicho, los socialistas han establecido "una red de confianza" durante estos tres años y medio.

"UN PROYECTO GANADOR"

Maroto ha defendido que ese trabajo permitirá que los madrileños respalden en 2027 un "proyecto ganador" que, según ha recordado, comenzó a construirse en 2023.

La candidata ha reivindicado que entonces el PSOE logró "cambiar la inercia" de un partido que, según ha señalado, parecía abocado a seguir perdiendo concejales. "Conseguimos cambiar esas encuestas y la mejor encuesta es la que vamos a tener en el año 2027", ha afirmado.

Maroto se ha mostrado convencida de que los madrileños reforzarán en las urnas "la necesidad de cambio" y de que ese cambio debe hacerse con un PSOE "fuerte, unido y, sobre todo, que salga a ganar".

Maroto y López se enfrentan en las primarias socialistas para elegir a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027. Ambas compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata a Cibeles y López ejerció como directora de campaña y número tres de la lista.