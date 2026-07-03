Reyes Maroto presenta su candidatura a primarias de PSOE para optar a la Alcaldía en 2027: "Es un proyecto ganador"

La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha presentado este viernes su candidatura a las primarias socialistas para ser candidata en 2027 y disputarle la Alcaldía a Almeida - EUROPA PRESS

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha presentado este viernes su candidatura a las primarias socialistas para ser candidata en 2027 y disputarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP).

Un paso que da cumpliendo su "palabra" y para dar continuidad a un proyecto "ganador" que inició en 2023, año en el que, según ha explicado, se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a "liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid".

Antes, tendrá que batirse con su compañera de filas en Cibeles Enma López, quien ya ha hecho oficial su candidatura para postularse como la nueva cabeza de lista de los socialistas en la capital. Lo ha hecho, según apuntó en una entrevista con 'TVE', en respuesta a "una ola de ilusión" y "ganas de cambio" en la sociedad y tras "escuchar durante años, más de cuatro años, a los militantes de Madrid en todas las agrupaciones" pedírselo.

Por su parte, Maroto ha incidido en que pedirá la confianza de los militantes del PSOE en la ciudad de Madrid con una candidatura basada en tres señas de identidad: "compromiso, constancia y confianza". También ha destacado que sigue teniendo "ganas" e "ilusión" y que cree "posible" el cambio en 2027.

En declaraciones a los medios desde Plaza de la Villa y arropada por la mayoría de concejales del Grupo Municipal Socialista y militantes, Maroto ha reivindicado su candidatura en que en la política "es importante cumplir la palabra dada" porque "genera confianza" y "refuerza" tanto a la persona como al proyecto político.

"Mi sitio está en Madrid", ha subrayado la socialista, que ha insistido en que la alternativa para cambiar el Gobierno municipal en 2027 pasa por "la constancia" y no por "empezar de cero cada cuatro años".

"COMPROMISO, CONSTANCIA Y CONFIANZA"

Maroto ha asegurado que durante estos tres años el PSOE en la ciudad de Madrid ha trabajado "en las calles, en los barrios, con las asociaciones vecinales" y reforzando el trabajo en las agrupaciones para construir "una alternativa real de cambio". "Lo hemos hecho con constancia, con dedicación y trabajando en un proyecto colectivo, y es este proyecto colectivo el que yo quiero seguir liderando", ha añadido.

Ante el duelo que se avecina ante la candidatura de Enma López, Maroto ha asegurado que afronta el proceso "con mucha serenidad". "El trabajo está hecho, confío en este proyecto, en el equipo que ha trabajado estos años y también en los militantes de base, que desde las agrupaciones han hecho que este proyecto sea posible", ha destacado.

La socialista ha insistido en que quiere seguir liderando un proyecto que considera "ganador" y ha defendido que su candidatura representa continuidad frente a la idea de empezar de nuevo en cada ciclo electoral. "Estoy convencida de que este proyecto es un proyecto ganador", ha insistido.

VIVIENDA, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y BARRIOS

Maroto ha esbozado algunas líneas en las que se centra su propuesta, que pasan por la vivienda, la emergencia climática y la necesidad de corregir el "abandono" de los barrios.

Además, ha incidido en que su intervención en el último Debate del Estado de la Ciudad pudo defender "con gran orgullo" un proyecto de cambio "real" y en el que el PSOE salió "reforzado" frente a "la nada" del PP.

Fue el pasado martes en el Palacio de Cibeles donde la socialista ha defendido que existe una "alternativa" para abrir "una nueva etapa" en la capital ante un alcalde que es "un fraude" y que gobierna "de espaldas a la ciudadanía". "Del PP también se sale", aseguró en su discurso.

"Mi objetivo es ganar en el año 2027. Creo que tenemos un proyecto ganador, un proyecto de mayorías", ha concluido Maroto, que ha pedido la confianza de la militancia madrileña para continuar al frente de una candidatura basada en la "constancia", la "confianza" y el "compromiso".

ÚTIMO DÍA PARA PRESENTAR CANDIDATURAS

Este viernes es el último día para presentar las candidaturas, mientras que del 4 al 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales.

La campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera vuelta. En caso de que fuera necesaria una segunda sería el siguiente domingo, el 26 de julio.