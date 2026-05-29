Riquelme critica a Florentino Pérez por creerse "por encima del bien y el mal" con los conciertos en Santiago Bernabéu

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en una entrevista a Europa Press. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha criticado este viernes a Florentino Pérez por creerse "por encima del bien y del mal" en lo que respecta a los conciertos en el Santiago Bernabéu.

Se refiere así al conflicto abierto con los vecinos del entorno del estadio a cuenta del ruido generado por los conciertos que se instalaron tras la remodelación del coliseo blanco, y que desde el primer momento levantaron críticas de los residentes por los niveles de ruidos.

"Cuando uno va a hacer un proyecto en cualquier parte del mundo, hay una parte social, una parte medioambiental. Y en la parte social tienes que hablar con las personas, ver cómo vas a mejorar su vida del día a día", ha expresado el candidato en una entrevista con Europa Press.

Al respecto, recientemente los vecinos han mostrado su rechazo a la posiblidad de que se abra la puerta a una ley que facilite la celebración de conciertos en el estadio, al entender que hay una normativa, la del ruido, "que hay que cumplir" y que un nuevo marco supondría poner los intereses del Real Madrid "por encima" de la salud de los residentes.

Lo trasladaron después de que Florentino Pérez apuntase en una entrevista en 'La Sexta' que Comunidad de Madrid y Ayuntamiento "tienen que hacer una legislación que permita, con las limitaciones que quieran" la celebración de conciertos.

"Cuando uno piensa que está por encima del bien y el mal, y que se puede hacer lo que uno quiera... Estamos en el siglo XXI, uno no puede hacer lo que quiera ni como quiera, o no debe al menos", ha afirmado Riquelme.

Así, ha recalcado que "tiene que haber un respeto" ya que, según ha apuntado, en torno al Santiago Bernabéu "hay más personas". "Probablemente si se hubiese visto este proyecto desde un punto de vista pues más social, y se hubiese tendido la mano para poder entender cuál es la problemática...", ha deslizado.

LA JUSTICIA DA LA RAZÓN AL REAL MADRID

Respecto a los conciertos, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al Real Madrid en el litigio abierto con vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

Según los magistrados, la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras de los conciertos, encargadas de organizar y ejecutar cada evento.

En este sentido, Florentino Pérez apuntó que los conciertos en el Bernabéu iban a "volver prontísimo" después de esta resolución.