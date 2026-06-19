Rita Maestre registra su candidatura a las primarias de Más Madrid al Ayuntamiento con militantes de los 21 distritos

Rita Maestre encabeza la candidatura ‘Barrio a barrio: construyendo el cambio en Madrid’ en las primarias de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital - MÁS MADRID

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rita Maestre ha registrado este viernes el equipo con el que concurrirá a las primarias de Más Madrid para la candidatura al Ayuntamiento, bajo el lema 'Barrio a barrio: construyendo el cambio en Madrid', una lista que cuenta con militantes de los 21 distritos de la capital.

Así, según trasladan a Europa Press fuentes cercanas a la candidatura, la lista encabezada por Maestre sitúa como uno de sus ejes la "fuerza de los barrios populares" y su movilización en 2027 "como motor de la alternativa" al PP de José Luis Martínez-Almeida.

El 'número dos' de la candidatura será el activista vallecano Daniel Ayuso, el runner que recorre en vídeos de redes sociales lo que él considera como "barrios chungos" de Madrid, como Azca, Salamanca o El Viso. En el número tres figura la actual concejala Lucía Lois, trabajadora humanitaria de profesión, a la que la candidatura vincula en este mandato con la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de las políticas del PP que Más Madrid califica de "especulativas".

También aspiran a revalidar su acta en Cibeles las concejalas Sara Ladra, economista, como número cinco, y Olga Martínez, socióloga de formación y vecina de Puente de Vallecas, en el número siete.

NUEVAS CARAS QUE APOYAN EL PROYECTO DE MAESTRE

Entre las nuevas incorporaciones, Maestre cuenta en el número cuatro con Pablo Padilla, hasta ahora diputado autonómico de Más Madrid y "con experiencia en el activismo social". En el número seis se incorpora Daniel Vila Garda, economista y profesor de secundaria de la educación pública jubilado, actual vocal vecino y portavoz de Más Madrid en la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, además de integrante del grupo de trabajo de 'Madrileñ@s del Mundo' de Más Madrid y de la directiva de Migrantes Argentinos Residentes en España (MARES).

La candidatura incluye también en el número ocho a Manuel Mercadal, ingeniero técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III y diseñador de producto, miembro de Pedalibre y cofundador del Colectivo Vallekas Sostenible, desde donde impulsa iniciativas de movilidad sostenible, derecho al espacio público y lucha contra la crisis climática.

En los siguientes puestos figuran Diana López, número nueve, activista vecinal de San Blas y coportavoz de Jóvenes de Más Madrid; Adrián Jul, número diez y portavoz de la formación en el distrito Centro; Lucía López, número once, militante de la Asamblea de Arganzuela, psicopedagoga y maestra de formación y experta en gestión de proyectos; Marcos Manzanero, número doce, vecino del barrio de Santa María de Hortaleza e implicado desde adolescente en el tejido vecinal de su distrito; y Andrea Betetta, número trece, joven carabanchelera vinculada a movimientos antirracistas y al Sectorial Intercultural y Antirracista de Más Madrid.

REFUERZO DEL EQUIPO ECONÓMICO

La candidatura de Maestre sitúa además el foco en la desigualdad en Madrid y en lo que define como "abandono" de los barrios del sur y del este por parte del Gobierno municipal del PP. En ese marco, la lista destaca el refuerzo del equipo económico entre sus primeros puestos.

Junto a Sara Ladra, licenciada en Ciencias Económicas, máster en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia de Nueva York y miembro de la directiva de Economistas Frente a la Crisis, la candidatura subraya los perfiles de Daniel Vila Garda y Diana López.

Vila Garda es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, se jubiló como catedrático de Educación Secundaria de Economía y fue promotor de ATTAC en España. Diana López, por su parte, se formó como politóloga y economista en la universidad pública y es funcionaria del Estado.

PRESENCIA DE VECINOS CON RAÍCES LATINAS

Otro de los rasgos que destaca la candidatura 'Barrio a barrio: construyendo el cambio en Madrid' es la presencia de personas de origen latino que participan en asambleas de distrito de Más Madrid, ocupan vocalías vecinales en el Ayuntamiento o están implicadas en espacios internos de la organización como el Sectorial Intercultural y Antirracista o el grupo de trabajo 'Madrileñ@s del Mundo'.

Entre estos perfiles figuran Andrea Betetta, número trece; Daniel Vila Garda, número seis; Iván Velarde, número dieciséis, de Ciudad Lineal, educador infantil y trabajador de los centros de atención a la primera infancia de la Comunidad de Madrid; Carol Pierina Linares, número veintitrés, vecina venezolana de Arganzuela y directora de proyectos en un estudio de arquitectura; y Triksia Paola Salvador, número treinta y siete, graduada en Filosofía, especialista en Políticas de Igualdad y vocal vecina en el distrito de Tetuán.

CALENDARIO DE PRIMARIAS

Más Madrid celebra estas semanas su proceso interno de primarias para configurar las candidaturas a la Asamblea de Madrid y a varios municipios en 2027, entre ellos la ciudad de Madrid. El plazo de presentación de candidaturas termina este sábado, 20 de junio, mientras que las votaciones se celebrarán del 4 al 6 de julio y la proclamación de resultados está prevista para el día 8.

Las candidaturas resultantes de este proceso se completarán en los próximos meses con la incorporación de personalidades independientes, como ya ocurrió en 2023.