Rivas recomienda evitar el tránsito por los márgenes del Jarama ante riesgos por el temporal

Archivo - Zona de cultivos afectada por el desbordamiento del Río Jarama, a 12 de marzo de 2025, en San Fernando de Henares (Madrid). El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado su plan de inundaciones a nivel 0 de alerta, no por la previsión de lluvias, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite transitar por los márgenes del río Jarama a su paso por la localidad ante la posibilidad de "situaciones adversas" derivadas de los temporales de lluvia y nieve que se han registrado en la región en las últimas semanas.

La alcaldesa ripense, Aida Castillejo, ha participado este miércoles en la reunión convocada por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) junto a ayuntamientos y organismos en la Comunidad de Madrid, y tras la que se ha concluido que no existen riesgos de inundaciones graves en la región.

Ante la situación de los embalses de la Comunidad de Madrid, que se sitúan al 79% de capacidad, el Canal de Isabel II ha comenzado a liberar agua en ocho de las presas de la red madrileña. Debido a esta situación, aunque no afecta concretamente a Rivas, el Ayuntamiento ha activado su sistema de emergencias.

Así, el Consistorio ha activado el nivel de prealerta en su Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), activando a Policía Local, Protección Civil y Mantenimiento de la Ciudad, y a la espera de futuras comunicaciones de la ASEM112, ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado.

En todo caso, el Ayuntamiento de Rivas ha reiterado su llamamiento a la población para pedir la máxima precaución, evitar el tránsito tanto a pie como en vehículo por los márgenes de los ríos y prestar atención a los comunicados de las fuentes oficiales como el propio Consistorio, la ASEM112, la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Agencia Estatal de Meteorología.