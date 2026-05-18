Roban con un alunizaje en una tienda de tecnología de Alcorcón y se dan a la fuga por la M-40

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que esta madrugada se ha producido un robo mediante el método del alunizaje en una tienda de electrónica y tecnología situada en el parque comercial Parque Oeste de Alcorcón, desde donde luego han iniciado una huída y persecución policial hasta darse a la fuga por la M-40.

Los hechos se han producido sobre las 3 horas de esta madrugada en un establecimiento de la cadena Media Markt situada en la calle Estambul de Alcorcón, informa la Policía. El primer aviso ha sido de la compañía de vigilancia del local, que mostraba unas imágenes en las que se observa a dos coches de alta gama frente a la tienda.

En las imágenes se ve cómo de los dos coches se bajan un total de cuatro personas que, maza en mano, revientan la luna de la tienda y a continuación atan una cuerda de uno de los coches a la verja metálica de cierre. El vehículo entonces arranca y consigue tumbar el cierre para que los ladrones puedan acceder al local.

El robo apenas ha durado unos minutos, tiempo en el que los ladrones han podido coger varios teléfonos móviles y volver de nuevo al interior de los coches que les esperaban en marcha para huir del lugar. La Policía ha iniciado una persecución por la A-5 y luego la M-40, si bien debido a la potencia de los vehículos finalmente estos han logrado escapar.