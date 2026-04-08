Los rodajes en Madrid generan más de 1.500 millones y 10.000 empleos en cuatro años, con las series como motor

Archivo - El Ayuntamiento trabaja en ubicaciones alternativas para que los rodajes no sean siempre en los mismos puntos de Centro - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los rodajes de largometrajes y series en Madrid han generado más de 1.500 millones de euros de impacto económico y han superado los 10.000 empleos entre 2021 y 2024, con las series como principal motor de crecimiento del sector con el 65% de la facturación, según el estudio 'Dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series en Madrid' de Madrid Film Office y la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se han analizado un total de 415 producciones en la capital.

En términos directos, la actividad audiovisual ha alcanzado una facturación de 988,7 millones de euros, con una aportación al valor añadido bruto (VAB) cercana a los 596 millones y una recaudación fiscal de 247,3 millones, además de generar 6.039 empleos equivalentes a tiempo completo, según se ha desprendido este miércoles en la presentación del informe en la Casa de la Panadería.

En concreto, las series han concentrado la mayor parte de la actividad, con 621 millones de euros de ingresos (el 65% del total) y cerca de 4.000 empleos, frente a los 367,7 millones y algo más de 2.000 empleos de los largometrajes. En el conjunto del impacto total, las producciones de series han alcanzado los 999,1 millones de euros, casi el doble que el cine.

Precisamente, en largometrajes, destacan rodajes como el de 'Todos los nombres de Dios' (2023). Durante la presentación del estudio, se ha proyectado una escena de esta película, donde se ve al actor Luis Tosar caminando solo por la Gran Vía con un chaleco explosivo pegado al cuerpo.

MICROEMPRESAS Y EMPLEO TEMPORAL

El estudio refleja además el fuerte efecto tractor del sector, con cerca de 393 millones de euros en consumos intermedios que han impulsado el transporte, hostelería, alojamiento o servicios técnicos. A ello se han sumado más de 553 millones de euros adicionales y más de 4.000 empleos de los efectos indirectos e inducidos, elevando el impacto total por encima de los 1.500 millones.

En cuanto a la estructura del sector, la industria se ha caracterizado por una elevada atomización empresarial, con predominio de microempresas y pequeñas productoras, y por un fuerte peso del empleo temporal, que ha alcanzado el 92,9% de los puestos generados por los rodajes.

Asimismo, el documento refleja la dimensión económica de la actividad, con una media de 3,6 millones de euros en largometrajes de ficción y de hasta 26,2 millones por temporada en series internacionales.

El crecimiento del sector se ha producido especialmente tras la pandemia, con un aumento sostenido del número de proyectos entre 2021 y 2024 y una mayor presencia de producciones internacionales.

En este escenario, la directora del Instituto L.R. Klein, Milagros Donés, ha destacado que el audiovisual "tiene capacidad de crear empleo y generar actividad económica más allá del propio sector", con un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía madrileña.

Por su parte, la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha subrayado que el impacto del sector "va mucho más allá del propio ecosistema audiovisual", al extenderse a ámbitos como la restauración, la hostelería o el turismo, además de contribuir a la proyección de la ciudad a nivel internacional.

DE LOS HERMANOS LUMIÈRE A 'CASA DE PAPEL' Y 'VELVET'

Este desarrollo ha ido acompañado de un creciente impacto en otros sectores económicos, así como de una mayor proyección internacional de Madrid como escenario audiovisual, impulsada por producciones de éxito rodadas en la ciudad como 'La Casa de Papel', 'Élite' o 'Velvet'.

La relevancia actual del sector se ha asentado sobre una larga tradición cinematográfica en Madrid. El 14 de mayo de 1896, en vísperas de las fiestas de San Isidro, tuvo lugar la primera exhibición pública en España del Cinematógrafo de los hermanos Lumière en el antiguo Hotel Rusia, en la Carrera de San Jerónimo, apenas cinco meses después de su presentación en París.

Más de un siglo después, la ciudad ha reforzado su papel como gran plató internacional. En esta línea, cabe destacar el rodaje de la próxima película de Woody Allen, que se grabará en la capital esta primavera y cuyo título contendrá la palabra 'Madrid'. El proyecto se desarrollará íntegramente en la ciudad en sus fases de preproducción y rodaje, mientras que la postproducción se repartirá entre Madrid y Nueva York.