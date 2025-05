Rodrigo acusa al Gobierno de "chupar el trabajo" de la Comunidad en vivienda con sus "fotos" con el Plan Vive

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha recriminado este miércoles al Gobierno central que critique el Plan Vive de la Comunidad de Madrid pero, a la vez, se haga "fotos" para "chupar el trabajo que está haciendo" el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha puesto un ladrillo en ningún sitio" para hacer vivienda pública.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, Rodrigo ha reiterado que Madrid es la región que "más vivienda pública ha construido en toda España", con el 53% de la vivienda pública que se ha construido el país, y ha defendido que la actualización de los precios de venta y renta de inmuebles ha multiplicado por siete la oferta de vivienda protegida en la región.

A preguntas del diputado de Más Madrid Jorge Moruno Danzi sobre la valoración de las políticas de vivienda implantadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el consejero madrileño ha cargado contra el Ejecutivo de coalición por sus continuas críticas al Plan Vive, mientras lo usa para hacerse "fotos" y "chupar el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid".

"Cada dos por tres, y no me canso de decirlo, lo critican mucho, pero su Gobierno, todo el día, la ministra dos veces ha venido y el delegado, otros dos, y el señor ministro de digitalización, también, a hacerse fotos con el Plan Vive. ¿Por qué? Porque como no han puesto un ladrillo en ningún sitio, en ningún lugar de España, vienen a chupar el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid con el Plan Vive. Y no ponen la pasta ellos, lo pone Europa", ha recalcado.

En este sentido, ha recalcado que, "aunque queda mucho por hacer, por supuesto", con las políticas en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid se va "por el buen camino" para aumentar la oferta de vivienda, mientras que los ayuntamientos gobernados "por la izquierda, todavía no han puesto un solo ladrillo, ni han construido ni una sola vivienda".

Al hilo, ha sacado a colación los mensajes ha hecho referencia a los mensajes de Whatsapp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvelados por el diario 'El Mundo', en los que hace alusión a Pablo Iglesias, quien fuera líder de Podemos y vicepresidente del Ejecutivo, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que llama 'pájara'.

Así, ha leído uno de los mensajes de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos. "La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con Unidos Podemos sobre desahucios, más me inquieta. Da la sensación que es un negocio para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso. Por supuesto que pasaron. ¡Menudo pájaro!", ha ironizado.

Por su lado, el diputado de Más Madrid ha criticado el incremento del precio del módulo de vivienda protegida para "proteger al mercado" y ha recordado que el dinero para la construcción de vivienda pública "lo pone Europa" y el PP votó "en contra de que llegase ese dinero".

Según ha reseñado, la Comunidad es la región de España con el precio del alquiler más alto, con "los rendimientos de los caseros son más elevados que nunca" y ha insistido en que el Plan Vive "excluye amplias capas de la población, incluye cobros ilegales y las viviendas son de cartón-piedra".

"Es excluyente porque deja fuera casi el 99% de las personas que lo solicitan. Es ilegal porque le cobra el IBI a los inquilinos de viviendas protegidas. Y son de cartón-piedra porque cada vez que llueve se inunda todo", ha recalcado el diputado, que ha insistido en que "hay más renuncias de inquilinos porque no pueden pagar la vivienda que el número de viviendas que se han entregado".