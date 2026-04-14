Rodrigo González, de La cabra tira al monte, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en el emprendimiento rural a través del caso de Rodrigo González Garrido, fundador de La cabra tira al monte, una quesería artesanal que este ingeniero técnico forestal ha montado a partir de las 60 cabras que tenía su padre como hobby.
En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.
La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Rodrigo González Garrido, quien comparte cómo nació La cabra tira al monte, un proyecto profesional pero, sobre todo, vital, ya que este emprendedor conquense siempre tuvo claro que él quería vivir y trabajar en su pueblo de toda la vida.
El episodio concluye con una cita anónima que anima a empreder: "No esperes a que todo sea perfecto; emprende con lo que tienes y hazlo extraordinario".
En la sección de noticias de este episodio se recoge la nueva edición de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, un programa que reconoce y apoya el emprendimiento rural con ayudas económicas, formación, acompañamiento y visibilidad. Con él, CaixaBank pone de manifiesto su compromiso con el reto demográfico y el mundo rural. Además, promueve una mentorización personalizada con voluntarios de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, y este año se ha iniciado el programa 'Tánem universitario' para unir talento universitario con emprendimiento rural.
