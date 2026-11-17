Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reivindicado este martes los Presupuestos de su departamento para 2027 como unas cuentas que permiten "culminar objetivos estructurales iniciados en años anteriores", reforzar la inversión y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria para dar cuenta de los Presupuestos, Rodrigo ha destacado especialmente el aumento de los recursos para seguridad y emergencias, así como las partidas destinadas a la prevención de incendios y la restauración de los terrenos afectados por el incendio forestal de este verano en la Sierra Oeste, el cual considera que se gestionó de manera "impoluta".

Más allá de precisar las partidas presupuestarias para su cartera, Rodrigo ha cargado contra el Gobierno central al referirse al incremento de los costes de funcionamiento del departamento. Así, ha señalado que los precios en España se han encarecido un 27% desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, un "legado" que espera poder "revertir" a partir de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presupuesto reservado para esta consejería asciende a 794,8 millones de euros, un 1,9% más que el año pasado. Se trata de unas cuentas divididas en 13 programas desde Emergencias a Agricultura, pasando por la lucha contra los incendios, fondos para asuntos taurinos, gestión del suelo y protección civil, entre otros.

En concreto, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) concentra la mayor parte de los recursos, con un presupuesto de 465,4 millones de euros, un 13,6% más que en 2026. Dentro de ella, el programa de Seguridad contará con 87,7 millones, mientras que Emergencias dispondrá de 326,5 millones, de los que saldrán fondos para la renovación de la flota de bomberos (27,1 millones) y el refuerzo del Plan Infoma (55,6 millones).

En el área de suelo y urbanismo, la Dirección General de Suelo incrementa su presupuesto un 6,3%, con 5,3 millones para impulsar nuevos consorcios urbanísticos en Leganés, Pedrezuela, Móstoles y Torrelaguna. El programa de Urbanismo superará los 16,9 millones e incluye cerca de 3 millones para la digitalización y la planificación territorial.

El Centro de Asuntos Taurinos dispondrá de 7,6 millones de euros (+6%) e incluye 1,7 millones para la promoción de los toros. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación contará con más de 71 millones (+6,2%), mientras que el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) superará los 34,2 millones para investigación y recuperación.

Por su parte, el programa de Biodiversidad y Gestión Forestal superará los 74 millones de euros, con un incremento de más del 49%. De esta cantidad, 19,2 millones se destinarán a la restauración de los terrenos afectados por el incendio de la Sierra Oeste y más de 9,5 millones al desarrollo de actuaciones de gestión forestal sostenible.

En Transición Energética y Economía Circular, el presupuesto será de 72,3 millones, casi la mitad que el año anterior debido a la desaparición de 80,76 millones de fondos europeos, según Rodrigo. Sin estos recursos, el programa crecería un 6,6%.

MÁS MADRID CARGA CONTRA EL "INMOVILISMO IDEOLÓGICO" DEL GOBIERNO

El diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha tomado la palabra para echar en cara al consejero unos presupuestos que son "retrato de un Ejecutivo agotado" y "prisionero del inmovilismo ideológico" que, a su entender, "vive de espaldas" a la urgencia medioambiental, la crisis económica y la desigualdad.

Sánchez ha criticado especialmente que el Centro de Asuntos Taurinos (CAT) cuente con 7,61 millones de euros, un 70% más que al inicio de la legislatura, mientras que las ayudas a las protectoras de animales y a los ayuntamientos para instalaciones de acogida se mantienen congeladas en 450.000 euros cada una.

"Su Gobierno asigna más presupuesto al programa taurino de forma individual que a toda la protección de animales domésticos y silvestres de la región", ha reprochado el diputado de Más Madrid al consejero Rodrigo. Así, ha censurado los 1,7 millones a la Fundación Toro de Lidia y los 3,5 millones para las obras en Las Ventas.

"Subvencionan la tauromaquia y la caza con millones de euros públicos mientras ahogan a las entidades protectoras animales", ha reprochado. El diputado ha extendido sus críticas al conjunto de las cuentas, que ha calificado de "negacionistas" por reducir la inversión en transición energética tras el fin de los fondos europeos y "reactivas" por destinar recursos a reparar los daños.

Por otro lado, ha puesto el foco en la falta de personal en el Cuerpo de Bomberos y ha acusado al Gobierno madrileño de mantenerlos en una situación de precariedad, en una política que ha comparado con el trato dispensado a otros trabajadores públicos, como profesores y médicos. En este sentido, ha criticado que los bomberos forestales hayan estado en huelga durante el año y ha reprochado que no se haya reforzado las plantillas ni mejorado sus condiciones laborales.

PSOE REPROCHA UN MEJOR TRATO AL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS QUE AL 112

El socialista José Luis García Sánchez ha acusado al Gobierno madrileño de descuidar al personal del servicio de Emergencias 112 mientras, a su juicio, presta más atención al CAT. "Me temo que trata mucho mejor al Centro de Asuntos Taurinos que al personal del 112", ha afirmado.

Así, ha denunciado la falta de personal y de medios materiales en el servicio de emergencias mientras que se ha producido el ascenso del Centro de Asuntos Taurinos a dirección general y se ha avanzado en la concesión de una subvención a la Fundación Toro de Lidia. "Traten con la dignidad que se merecen a los trabajadores", ha reclamado.

Por su parte, el también socialista Javier Guardiola ha puesto el foco en la financiación en materia de medio ambiente y en programas contra el cambio climático, que a su juicio no recibe los fondos necesarios. Así ha señalado como partidas prioritarias la prevención y cuidado del Medio Ambiente y la gestión de residuos porque "la bola se hace más grande" sin que el Gobierno madrileño sepa cómo actuar.

VOX PIDE REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha aprovechado su intervención para cuestionar el aumento de las partidas presupuestarias, por encima en varias partidas de la inflación acumulada, y que a su juicio arroja unas cuentas expansivas cuando "lo importante no es gastar más, sino gastar mejor".

Así, Henríquez de Luna ha reconocido que los presupuestos para 2027 están "marcados" por el incendio de la Sierra Oeste, que a pesar de acumular 25 millones de euros para la reconstrucción, requiere de aplicar medidas de prevención y hacer frente al "abandono del mundo rural" con el objetivo de "poner los cimientos para evitar que vuelva a pasar".

"Ha sido el mayor incendio forestal de la historia de la Comunidad de Madrid. No es verdad que no se pueda hacer mejor, no es verdad que no pueda haber más medios", ha remachado Henríquez de Luna, que ha insistido en la importancia de sofocar los incendios en los primeros compases para conseguir que se queden en conatos.