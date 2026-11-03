Rosa Posada, quien fuera presidenta de la Asamblea, dará nombre al Centro de Apoyo a Mujer de Puente de Vallecas

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rosa Posada Chapado, quien fuera presidenta de la Asamblea de Madrid, dará nombre al Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM) de Puente de Vallecas, el primer equipamiento de estas características que pondrá en marcha el Ayuntamiento de la capital en las próximas semanas, han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

La propuesta de denominación se elevará por el concejal-presidente de Puente de Vallecas, Ángel Niño, al Pleno del distrito a celebrar este miércoles. Explican que será una forma de rendirle homenaje a Rosa Posada "en reconocimiento a su trayectoria política e institucional, su contribución a la consolidación de la democracia y su legado al servicio de la Comunidad de Madrid".

El 29 de octubre de 2014 fallecía a los 74 años la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid tras haber sufrido un cáncer de pulmón. Licenciada en Derecho, trabajó como asesora y directora del Gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. También fue directora general de Coordinación de la Administración Central del Estado y secretaria de Estado para la Información y portavoz del Gobierno.

Comenzó como diputada por CDS en la Asamblea de Madrid en la segunda legislatura, cuando fue además presidenta de la Cámara autonómica. Posteriormente ejerció de parlamentaria por el PP durante la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava legislatura.

Posada fue consejera de Sanidad y Servicios Sociales (1995-1999), senadora por la Comunidad de Madrid, portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y miembro de la Delegación Española ante la Asamblea del Consejo de Europa y ante la UEO.

Natural de Madrid, fue nombrada el 16 de enero de 2012 vicepresidenta primera de la Cámara madrileña en sustitución de Cristina Cifuentes, que dejó su cargo tras ser nombrada delegada de Gobierno en Madrid

LA RED CIAM

El primero de los 19 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, abrirá sus puertas en Puente de Vallecas "en las próximas semanas", mientras que el resto (Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas) lo harán ya en 2027.

Los 19 nuevos CIAM aunarán en un mismo recurso servicios que actualmente están dispersos en tres tipos de centros que no están disponibles en todos los distritos: espacios de igualdad, puntos municipales del observatorio regional de violencia de género (PMORVG) y centros de atención psicosocioeducativa (CAPSEM).

Esta integración permitirá "avanzar hacia un modelo de intervención más eficaz, coordinado y accesible, ya que las prestaciones que ahora se desarrollan en distritos concretos pasarán a ofrecerse en todos ellos, de forma que ninguna mujer tenga que hacer grandes desplazamientos para recibir el apoyo que necesite", han defendido desde el equipo de Gobierno.

Desde esta red se prestará servicios de prevención, atención y recuperación a víctimas de violencia de género y también de promoción de la igualdad. La creación de los CIAM supone incrementar un 37% la inversión del Consistorio en materia de igualdad y violencia machista.

Los CIAM tendrán carácter ambulatorio y proporcionarán atención especializada de tipo social, psicológico y jurídico a víctimas de violencia machista y también a sus hijos a cargo. En ellos se realizarán actividades para promover la autonomía, la participación social y el bienestar de las mujeres y también se impulsarán acciones de sensibilización en el ámbito de la igualdad y de la prevención de la violencia de género, dirigidas tanto a mujeres como a la ciudadanía en general, a entidades y a profesionales.

Cada CIAM proporcionará una asistencia integral, interdisciplinar y continuada a las usuarias, que recibirán acompañamiento profesional en su proceso de recuperación y en su fortalecimiento personal y social. Para ello, se articularán intervenciones ajustadas a sus necesidades en el plano individual, grupal y comunitario.