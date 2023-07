La rotonda de M-45 no se volverá a cortar al tráfico durante conciertos en Mad Cool y se suprimirá el acceso peatonal

Se prevé la asistencia de 60.000 personas al concierto de Harry Styles de mañana viernes

GETAFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha informado este jueves de que la rotonda bajo la M-45, ubicada en el límite con el término municipal de Madrid y que da acceso al macro-recinto de festivales de 'Mad Cool', no será cortada este viernes al tráfico con motivo del concierto de Harry Styles, con lo cual no se podrá realizar el acceso peatonal desde Getafe Norte al recinto del concierto, en Villaverde.

Así se acordó en una reunión que se celebró el pasado martes en la Delegación del Gobierno en Madrid con motivo del concierto para determinar el dispositivo de seguridad del multitudinario evento, al que se prevé una asistencia de unas 60.000 personas.

Las mismas fuentes han confirmado que tampoco se procederá al cierre de la rotonda y el acceso desde la M-45 en futuros eventos musicales, como "el festival 'Coca Cola Music Experience' previsto para el mes de septiembre".

Al no cortarse la rotonda bajo la M-45 y permanecer abiertos los accesos a Getafe desde la autovía, los asistentes a los eventos no podrán pasar andando desde Getafe al recinto, un trayecto de apenas unos centenares de metros. El Consistorio getafeño calcula que, durante la reciente celebración de Mad Cool, "casi la mitad de los asistentes a las cuatro jornadas musicales" lo hicieron a través del acceso peatonal habilitado desde la ciudad getafeña. De hecho, estiman que, el sábado pasado, casi 30.000 personas recurrieron a este acceso.

Las mismas fuentes han asegurado que en la reunión de seguridad donde se adoptó la decisión estuvieron presentes los responsables de la organización del concierto, Guardia Civil y Policía Local de Getafe.

PROBLEMAS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

Precisamente, en ese encuentro --según las mismas fuentes-- ambos cuerpos de seguridad destacaron "la imposibilidad de cerrar la rotonda bajo la M-45 que une Getafe y Madrid, así como los accesos de la misma, cada fin de semana", lo que motiva "quejas de Getafe por tráfico, aparcamientos y movilidad".

Según el Consistorio getafeño, la organización "se comprometió a avisar a los asistentes de esta circunstancia, para evitar que haya peatones tratando de cruzar con el tráfico abierto desde Getafe, por su propia seguridad y de la de los conductores".

Este operativo se repetirá en los próximos festivales y conciertos en el recinto de Villaverde, como el 'Reggaeton Beach Festival' o el 'Coca Cola Music Experience', a los que habrá que acceder exclusivamente desde Madrid.

LÍMITES AL ACCESO DE VTC O TAXIS Y DISPOSICIÓN ESPECIAL

La medida contempla también limitar el acceso a vehículos VTC o taxis que "utilizan Getafe para recoger o dejar asistentes, puesto que el paso peatonal no estará habilitado". Además, las mismas fuentes han precisado que no habrá ampliación de la línea L-12 del Metro, ya que "no tiene sentido si ya no se puede acceder desde Getafe al recinto".

Por último, han precisado que "un dispositivo especial de agentes de Policía Local vigilará su cumplimiento".

En este punto, fuentes municipales han asegurado que "Getafe es el municipio más perjudicado por la celebración permanente de eventos en este recinto, que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Madrid sin contar con nuestra ciudad".

"A las molestias por ruido --han señalado--, constatadas por las mediciones de técnicos municipales de medioambiente, se unieron el fin de semana pasado las restricciones de tráfico, la falta de aparcamiento, y la movilidad de decenas de miles de personas por nuestro municipio para asistir a un evento que no se celebra en Getafe, tanto peatonalmente como de vehículos particulares y VTC que venían a recogerlos o a dejarlos utilizando Getafe".

"Al menos con esta medida --han zanjado-- se reducirá una de esas molestias, aunque seguiremos defendiendo el bienestar de los vecinos de Getafe en todos los ámbitos".