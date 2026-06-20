La Sala Cuarta Pared de Madrid convoca becas de 1.700 euros para su laboratorio de creación dramatúrgica

La Sala Cuarta Pared convoca unas becas de 1.700 euros para su laboratorio de dramaturgia. - SALA CUARTA PARED

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Cuarta Pared, dentro del proyecto Espacio Teatro Contemporáneo (ETC), ha convocado una nueva edición de sus becas de 1.700 euros para poner en marcha su laboratorio de creación dramatúrgica 'Universo 2051' entre septiembre y diciembre de este año.

En concreto, según ha indicado la sala de teatro en un comunicado becará, como mínimo, a tres dramaturgos con el fin de que se incorporen a un equipo de creación que trabaja sobre el contenido objeto del laboratorio.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 6 de julio a través del correo electrónico etc@cuartapared.es. Debe figurar en el asunto Universo 2051 y los documentos se deberán presentar en formato Word o PDF. Las personas interesadas deberán incluir, además de su currículum, una carta de motivación, una hoja con datos de contacto y un documento de máximo tres páginas con una primera aproximación a su idea del 'lore' 2051.

El 'lore' es un término que proviene de folclore y actualmente se utiliza, especialmente en el mundo audiovisual, literario y de videojuegos, para referirse al conjunto de historias, trasfondo y conocimientos que "conforman un universo ficticio".

"En la actualidad, el lore es la piedra angular para levantar auténticos universos de ficción compartidos, en donde diferentes personajes e historias conviven y se interrelacionan entre sí, creando un todo coherente y en continua expansión", ha informado la sala.

El objetivo es que los becados se incorporen a una 'writer's room', un grupo de creadores que se reúnen para diseñar el universo de ficción abarcando todas las áreas posibles: cómo es su sociedad, cómo está organizada, qué se come, cuál es su sistema de creencias, cómo es su tecnología, y qué retos sociales, medioambientales y culturales son a los que se enfrentan.

Una vez recibida la documentación se realizará una preselección de los proyectos. En los días 14 y 15 de julio de 2026 se celebrarán entrevistas personales con los candidatos preseleccionados y después, se comunicará el nombre de los autores elegidos para embarcarse en el laboratorio.

CUATRO ETAPAS CON SESIONES PRÁCTICAS CON ACTORES Y DIRECTORES

Bajo la coordinación general de los directores de ETC, los autores investigarán distintos aspectos de la teatralidad de ese universo, poniendo en común periódicamente con sus compañeros los avances de sus búsquedas.

El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. En la primera se definirán los parámetros de partida y el mapa del universo 2051 que se quiere construir, además de establecer la documentación inicial necesaria para desarrollar el análisis prospectivo.

Posteriormente, arrancará una fase de creación del 'lore', con reuniones semanales de seguimiento y puesta en común en las que los participantes, de forma individual o en equipo, compartirán los avances realizados. Los materiales generados en esta etapa se publicarán en una página web en formato wiki.

Una vez construido este universo narrativo, comenzará una fase centrada en trasladarlo a situaciones teatrales concretas que reflejen cómo transcurrirá la vida en ese escenario proyectado para 2051. Para ello, a cada creador se le asignará un mecanismo de exploración formal con el objetivo de dotar a cada escena de un estilo y una poética propios y analizar qué lenguajes escénicos se adaptan mejor a cada temática.

REUNIONES SEMANALES Y ASISTENCIA OBLIGATORIA

El proyecto contempla, además, una dinámica de trabajo colaborativo mediante reuniones conjuntas semanales, cuya asistencia será obligatoria para favorecer el intercambio de ideas entre los participantes. Al finalizar esta etapa, los autores becados deberán entregar al menos cinco escenas basadas en lo que han realizado.

La última fase consistirá en la traducción escénica de los materiales escritos mediante sesiones prácticas con actores, actrices y directores para probar las propuestas desarrolladas. El proceso culminará con sesiones abiertas a un público reducido y la entrega, por parte de los autores becados, de un tratamiento para una posible obra basada en el universo creado.

15 AÑOS DE ESPACIO TEATRO CONTEMPORÁNEO El director de Cuarta Pared y ETC, Javier G. Yagüe, ha destacado a Europa Press que el Espacio Teatro Contemporáneo cumple 15 años y fue la última área que se creó dentro de Cuarta Pared dedicada a la investigación para profesionales. Desde entonces, todos los años han convocado laboratorios que abarcan desde la dramaturgia hasta la interpretación y dirección escénica.

"El proyecto anterior a este fue el llamado ETC-VERDE que becó a cinco autores elegidos también por convocatoria pública para escribir sobre la emergencia climática", ha recordado Yagüe, quien ha añadido que se coproducieron tres de las obras escritas para llevarlas posteriormente al escenario de Cuarta Pared.