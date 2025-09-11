Salud Mujer y Salud Senior, los programas que impulsará la Comunidad para mejorar la salud integral de estos colectivos

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de dos nuevos programas sanitarios para mejorar la salud de los madrileños: Salud Mujer, enfocado a las mujeres en todas las etapas de su vida, especialmente en la menopausia, y Salud Senior, para "añadir vida a los años".

Así, Salud Mujer abordará los procesos fisiológicos que este colectivo experimenta impulsando medidas centradas de la Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva o el malestar emocional (ansiedad, trastorno mental leve e insomnio), entre otras, mientras que Salud Senior se enfocará en el cuidado de los mayores de 70 años.

El programa enfocado en la mujer se ocupará también de la promoción de la salud en la adolescencia, el cuidado de la embarazada, la evaluación tras el parto, el bienestar en la menopausia, o el papel de los centros Sandoval para el tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual.

Otro aspecto que abordará será la prevención de las enfermedades oncológicas más prevalentes en la mujer, con la extensión de los cribados para la detección precoz del cáncer de cérvix y mama en nuevos tramos de edad (de 45 a 49 años y de 70 a 74 años), o el de colon y recto (de 70 a 74 años). A estas pruebas preventivas se suman los procesos relacionados con la salud vascular gracias al Programa PreveCardio.

En el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional, profundizará en una mayor accesibilidad y atención intensiva en adolescentes y jóvenes con un nuevo centro piloto, a través de un servicio específico de cuidado de la salud afectiva orientado a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, violencia contra la mujer y conductas suicidas.

En el caso de la atención perinatal, se verá reforzada en todos los hospitales que dispongan de maternidad, así como la asistencia integral a aquellas mujeres con trastorno mental grave y la identificación precoz de situaciones de exclusión, sin hogar, de violencia o de carácter sexual.

Salud Mujer incidirá, asimismo, en la prevención de la conducta suicida, en colaboración con el Instituto regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto al abordaje del alcoholismo y el trastorno por consumo de sustancias, promoviendo intervenciones en los Centros de Tratamiento de Adicciones del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Además, con el objetivo de ayudar al desempeño del rol de persona cuidadora, se crearán grupos de apoyo multidisciplinares (profesionales de salud mental, profesionales de Primaria, fisioterapeutas, trabajadoras sociales y asociaciones) para formar, ayudar y dar respiro a este colectivo.

Los centros de salud pondrán en marcha proyectos y programas específicos como unidades o redes asistenciales de referencia para atender a mujeres con cefalea. Igualmente, se hará una valoración de fertilidad de mujeres y niñas con procesos oncológicos que vayan a ser sometidos a tratamientos de quimioterapia, trasplante hematopoyético o procesos de reproducción humana asistida.

SALUD SENIOR: AÑADIR VIDA A LOS AÑOS

Por su parte, Salud Senior, incluye una cartera de actuaciones que personaliza el cuidado de los mayores de 70 años, facilitando su accesibilidad a los servicios de Atención Primaria, con asistencia presencial, en el propio domicilio o por vía telefónica y telemática.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el envejecimiento activo, favorecer el mantenimiento de la salud, potenciar la recuperación de la capacidad funcional y mejorar los niveles de autocuidado. Este proyecto pivota en cinco líneas de actuación, algunas de las cuales ya están en marcha y otras son de nueva implantación.

La primera gira en torno a la Unidad de Atención al Usuario, con espacios "amables" y más accesibles en el centro de salud para lograr un acceso sin barreras donde el mayor se sienta más seguro y acompañado.

En segundo lugar, una Atención Personalizada, Integral y Coordinada que garantice el seguimiento médico y de cuidados, gracias a un equipo completo de profesionales que velen por su salud en esta etapa de su vida, tanto en su centro de referencia sanitaria como en su domicilio.

A estas actuaciones se une Telesalud Senior, herramienta que pone las nuevas tecnologías al alcance y al servicio de los mayores, facilitando la accesibilidad y la continuidad asistencial, y Experiencia del Paciente Senior, que permitirá participar en encuestas de calidad en las que aportarán su opinión sobre el trato recibido en la sanidad pública.

Finalmente, Activos en Salud Senior incorporará pautas de comportamiento que fomenten la promoción de la actividad y el ejercicio físico para un envejecimiento saludable como parte de su estilo de vida.

TARDE JOVEN EN OCTUBRE

Por otro lado, el nuevo servicio de la sanidad pública madrileña Tarde Joven para ayudar a la salud sexual y reproductiva de la población femenina de la región de entre 12 y 25 años estará desplegado en todas direcciones de áreas asistenciales este próximo mes de octubre.

Se desarrollará en dispositivos de Atención Primaria y permitirá a las usuarias resolver sus dudas y obtener información sobre la materia de la mano de profesionales de Enfermería de la especialidad Obstétrico-Ginecológica (matronas). Éstos últimos prestarán esta atención específica, que puede ser individual o en sesiones grupales, un día a la semana, siempre en horario de tarde (para no coincidir con el horario lectivo).

El acceso podrá realizarse con cita previa (presencialmente o llamando al centro de salud) o sin ella, ofreciéndose, al menos, en un complejo sanitario de Atención Primaria por área sanitaria de la región. Las menores de entre 12 y 16 años podrán hacerlo acompañadas por sus padres o tutores legales.

Los objetivos de Tarde Joven son aumentar los conocimientos sobre la salud menstrual y sexual en la población joven y adolescente; minimizar las conductas sexuales de riesgo; disminuir el número de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual, e identificar de forma precoz casos de violencia contra la mujer y relaciones afectivas disfuncionales.