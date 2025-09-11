Ayuso anuncia un Centro de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas y un Centro de Producción de Terapias Avanzadas

Archivo - Fachada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Un Banco de Voz permitirá a los pacientes con ELA comunicarse cuando la enfermedad se lo impida

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid contará con un nuevo Centro de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas en el Hospital Ramón y Cajal para tratar de manera integral patologías como la diabetes tipo 1, un Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas en el Centro de Transfusiones para fabricar medicamentos de última generación y un Banco de Voz para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas y oncológicas para que puedan seguir comunicándose cuando el avance de sus patologías se lo impida.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región celebrada este jueves en la Asamblea de Madrid.

En concreto, el nuevo Centro de Excelencia de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas para tratar de manera integral patologías como la diabetes tipo 1 que se instalará en el Ramón y Cajal dará cobertura a 3.000 pacientes.

El objetivo de este nuevo centro, que espera reducir un 50% las complicaciones graves y un 30% las hospitalizaciones derivadas de estas enfermedades, es el de facilitar a personas afectadas por diabetes 1 al concentrar en un mismo espacio pruebas y consultas.

El proyecto se sustenta en tres ejes: la prevención con tecnología avanzada, una atención clínica personalizada y la gestión integrada de posibles complicaciones, con una unidad de crisis metabólicas disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Igualmente, se abre la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento domiciliario del paciente gracias a su monitorización mediante sensores.

La diabetes mellitus tipo 1 afecta a uno de cada 300 menores madrileños, con 15 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes.

También se pondrá en marcha próximamente un Centro Diagnóstico de Alta Resolución, donde el paciente podrá someterse en una sola visita a pruebas como resonancias magnéticas, TAC (Tomografía Axial Computarizada), ecografías, mamografías o análisis.

CENTRO REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE TERAPIAS AVANZADAS

Ayuso también ha anunciado la apertura de un Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA) para fabricar medicamentos de última generación que utilizarán, entre otras técnicas, terapia genética, celular e ingeniería de tejidos.

Ubicado en las instalaciones del Centro de Transfusión en la capital, permitirá tratar tipos de cáncer como la leucemia linfoblástica aguda o el mieloma múltiple, así como el rechazo a trasplantes y otras patologías como lesiones en la piel.

Este centro posibilitará centralizar la producción de medicamentos de terapias avanzadas y será una herramienta para incrementar su capacidad de producción, además de contribuir a apoyar a los grupos de investigación en los centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En este sentido, a través del programa Lánzate, los investigadores emergentes se podrán beneficiar de nuevas ayudas del Ejecutivo autonómico para desarrollar sus propias líneas de trabajo en el campo de la Biomedicina y Ciencias de la Salud en proyectos liderados por equipos de institutos de investigación sanitaria acreditados, fundaciones de la Comunidad de Madrid y entidades vinculadas al Sermas. Las bases de la convocatoria ya están siendo elaboradas y se abrirán este próximo 2026.

BANCO DE VOZ PARA PACIENTES ELA

En cuanto al Banco de Voz para pacientes con ELA, el proyecto ya se ha empezado a desarrollar en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, donde ocho usuarios del Centro de Atención Diurna están almacenando su voz con la ayuda de sus logopedas. El objetivo ahora es que esta tecnología pueda implantarse también en las distintas unidades ELA y servicios de neurología y oncología de toda la red regional.

De esta forma, se permite grabar la voz de estas personas para que, llegado ese momento, puedan utilizarla en dispositivos electrónicos adaptados que les ayuden a mantener una conversación con normalidad.

Además, el Gobierno regional estrenará en próximas fechas la nueva unidad de hospitalización de media estancia para estos pacientes en el Hospital Santa Cristina de la capital, cuyas obras de adecuación ya han finalizado. Este nuevo recurso ofrecerá diez habitaciones de uso individual con equipamiento especializado, así como espacios de terapia y zonas para familiares.

Este dispositivo se suma a la Red ELA de la Comunidad de Madrid, de la que forman parte los hospitales públicos Enfermera Isabel Zendal, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, La Paz y Gregorio Marañón en la capital; el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. A ellos se sumará también el único recurso hospitalario-asistencial específico para esta enfermedad que el Gobierno autonómico está construyendo en el antiguo complejo público Puerta de Hierro.