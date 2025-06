'Samuelillo' y su presunta banda, a juicio por un secuestro exprés del que niegan su autoría

Las defensas denuncian contradicciones en la testifical de la víctima y afirman que existe "un ánimo de venganza"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

S. E. R., conocido como 'Samuelillo', y otros tres acusados se han sentado esta mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente formar parte de una banda criminal de robos con violencia y secuestros exprés, hechos de los que niegan su autoría y afirman que responde a "un ánimo de venganza".

Se les acusa de la presunta comisión de delitos de robo con violencia, organización criminal, extorsión, y agresión sexual, entre otros. La fiscal solicita penas de hasta 17 años de cárcel, solicitud que elevan las acusaciones particulares, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

Los acusados niegan su participación en los hechos de los que les acusa la fiscal y la acusación particular. La Policía Nacional situó a 'Samuelillo' como el supuesto líder de la banda, extremo que niega el acusado.

El juicio responde a una operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y Guardia Civil en 2023 y que se saldó con la detención de trece personas. A muchos de los detenidos se les excluyó del procedimiento judicial por errores en la identificación por parte del denunciante, que reconoció haberse equivocado.

Las defensas han cuestionado en los informes finales el testimonio del denunciante ante las numerosas contradicciones en las que habría incurrido durante su declaración en el juicio y por la ausencia de elementos externos que corroboren su versión.

Al parecer, la víctima conocía a algunos de sus supuestos secuestradores desde su infancia, hecho que extraña a los abogados al asegurar que los captores iban encapuchados.

Los letrados aseguran que la denuncia responde a "una venganza" por rencillas previas hacia los encausados, quienes supuestamente propinaron una brutal paliza a la víctima. El agredido acudió al Hospital 12 de octubre tras los hechos, manifestando que sufrió un robo con violencia sin mencionar el supuesto secuestro del que habló en la denuncia.

En los informes, la defensa de J. J. de los R. R. ha restado credibilidad al testigo protegido que denunció en noviembre de 2022 haber sido víctima de un supuesto secuestro en Arroyomolinos al no existir prueba alguna que corroboré datos aportados.

Según el letrado, este testigo ha incurrido en numerosas contradicciones al variar su versión en la vista oral en cuanto al número de personas que le habrían introducido en un vehículo y le habrían encapucharon.

"No hay testigo del asalto ni cámaras de seguridad que de fe de los hechos. Es mentira. Hay contradicciones en cada frase que ha dicho en la vista. No hay documento que acredite que se solicitaron 60.000 euros por el rescate. Mi cliente no estuvo en ningún lado", ha aseverado.

En su turno, el abogado de R. F. H. C., alias 'el Niño', ha recalcado que no existen datos periféricos que avalen la versión del testigo protegido.

De igual modo, la letrada de J. C.S. ha solicitado la absolución de su cliente al no existir prueba contra el mismo. El abogado de 'Samuelillo' solicitó en la anterior sesión la absolución al no quedar acreditado que participara en los hechos denunciados.