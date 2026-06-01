Samur-PC imparte a las puertas de la Almudena formación sanitaria básica a 1.800 voluntarios de la visita del Papa

Participantes en el simulacro durante la celebración de la formación sanitaria básica impartida por el Samur-PC, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil, el servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid, ha continuado este lunes en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena con la formación sanitaria sobre detección de emergencias y primeros auxilios a 1.800 voluntarios que participarán en los actos de la visita del Papa León XIV a la capital a partir de este fin de semana.

Los voluntarios se formarán en seis turnos de 300 personas cada uno. Esta instrucción ha sido visitada por la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, donde ha destacado en declaraciones a los medios que el fin de esta formación es que los voluntarios tengan de primera mano toda la información, de manera que ante cualquier incidencia puedan "actuar rápido" antes de la llegada de los sanitarios.

"La formación a estos 1.800 voluntarios se suma a la que tuvo lugar hace unos días por parte de Samur-PC a otros 800, en este caso voluntarios coordinadores, en la parroquia San Juan de la Cruz, por lo que se formará a un total de 2.600 voluntarios", ha explicado Sanz, al tiempo que ha agradecido la colaboración de la veintena de sanitarios madrileños que imparten estas formaciones que se prolongarán hasta las 21 horas de este lunes.

Los voluntarios reciben formación sobre la manera de detectar una urgencia sanitaria, sobre cómo llevar a cabo técnicas de rehabilitación cardiopulmonar (RCP) con un desfibrilador o sobre cómo actuar ante un atragantamiento, entre otras.

Además, se les informará sobre algunos aspectos del dispositivo sanitario de Samur-PC durante la visita del Papa, sobre cómo facilitar el acceso a los puestos sanitarios instalados, sobre la importancia de mantener permeables las vías de evacuación, etc. "Son cuatro puestos sanitarios avanzados los que tendremos en la Vigilia en la Plaza de Lima y hasta seis el día de la misa en la Plaza de Cibeles", ha añadido Sanz.

LOS VOLUNTARIOS ESPERAN "CON ILUSIÓN" LA LLEGADA DEL PAPA

Los sanitarios de Samur-PC forman durante todo este lunes a los voluntarios junto a maniquíes de reanimación. "Debeís entrelazar los dedos de las manos y poner las piernas como princesitas", lanza una sanitaria a un grupo de seis señoras voluntarias para explicarles como se realiza una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Por estas formaciones, que duran alrededor de 80 minutos, según explica Carlos, uno de los voluntarios, "todos los civiles deberían pasar en algún momento de su vida".

Por su parte, Sofía una estudiante de Psicología de 20 años de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), explica a Europa Press mientras hace una RCP a un maniquí que se apuntó con amigas y tiene "muchas ganas de escuchar al Papa y ver el mensaje que transmite a los jóvenes".

Por otro lado, una mujer de 54 años que se encuentra en otro de los grupos, explica que participará en la Vigilia y la Misa, actos que espera como "muy emocionantes en los que todo el mundo vibre con una sensación muy agradable".

Antes de participar en estos cursos de primeros auxilios, Belén de 56 años, destaca que se define como "Virgen Consagrada y esposa de Cristo". Asimismo, traslada que espera la llegada del Papa "con mucha ilusión" después de haber visto a lo largo de su vida a todos los Papas desde Pablo VI.

UN MANUAL DEL VOLUNTARIADO EN FORMATO DIGITAL

Samur-PC también ha colaborado con la Archidiócesis en la elaboración del Manual del Voluntario, en formato digital (pdf), en el que se ha incluido material audiovisual sobre medidas de primeros auxilios y contenidos prácticos y vídeos explicativos que todos los voluntarios pueden consultar y descargar, ampliando la red de primeros intervinientes ante cualquier incidente.

La formación online de primeros auxilios se puede completar, además, a través de la plataforma tueressamurpc.madrid.es, abierta a todos los ciudadanos. Además, de con una serie de recomendaciones dirigidas a todo el público participante (recomendaciones básicas de salud, ubicaciones de los servicios de emergencia, etc.), que se divulgarán tanto en redes sociales por diferentes organismos como por parte de la organización, previamente, a los grupos de peregrinos instalados en las parroquias, colegios, etc.

GRAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MOVILIDAD

Sanz ha puesto en valor la preparación de la capital para un acontecimiento histórico, con "una magnitud sin precedentes" como consecuencia de la afluencia de personas a los eventos, así como por los trayectos e itinerarios del Santo Padre y de las diferentes comitivas.

Para la edil, la visita del Papa es "extraordinariamente bonita". "Una fiesta para todos, también muy especial para los que somos católicos, que lo vamos a vivir de una manera muy especial, pero yo creo que en general para toda la sociedad. Es un orgullo desde luego tenerle aquí en nuestra ciudad", ha manifestado.

Todo ello conllevará afecciones en distintos puntos de la ciudad, lo que ha motivado la elaboración de los "necesarios planes de movilidad, seguridad y emergencias para el éxito de la visita".

Por ello, durante los cuatro días que el Papa León XIV permanecerá en la capital se desplegarán alrededor de 4.000 agentes de Policía Municipal y de 1.000 efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil, que prestarán cobertura en todos los acontecimientos programados, entre otros efectivos de los servicios municipales de la capital.

Además, SAMUR-PC reforzará su central de coordinación y desplegará voluntarios sanitarios con unidades de intervención rápida a pie (ECO), en bicicleta (Linces) y en motocicleta (Halcones).