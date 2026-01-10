San Antón es más que un 'día de perros': caniches y serpientes comparten una fiesta con bendiciones, dulces y música

Archivo - Un sacerdote bendice a un perro en la iglesia de San Antón de Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Perros, gatos, loros, tortugas, hurones, conejos y hasta serpientes celebrarán su día grande el próximo sábado, 17 de enero, cuando se celebre San Antón, el patrón de los animales, una fiesta en la que las bendiciones se compaginarán con los típicos panecillos del santo en las pastelerías madrileñas, conciertos y exhibiciones.

San Antón es algo más que un 'día de perros': a las puertas de la iglesia del santo, en la céntrica calle Hortaleza, cada año se dan cita mascotas de todo tipo, hasta incluso alguna serpiente que espera paciente su turno detrás de un periquito a que los sacerdotes de la parroquia les rocíen, hisopo en mano, con algunas gotas de agua bendita.

La bendición de los animales en la iglesia de San Antón se extenderá de 10 a 20 horas, con varias misas a lo largo de la jornada (12, 13, 16, 18 y 19 horas). Todas las misas se podrán seguir en directo por streaming www.sananton.net.

A las 17 horas llegará el turno a uno de los clásicos del día, las Vueltas de San Antón, la actualización al siglo XXI de las romerías en forma de procesión en un recorrido por las calles aledañas a la iglesia (Hortaleza, 63; travesía de San Mateo; calle Fuencarral y Hernán Cortés).

PANECILLOS

También llegarán los dulces, los panecillos del santo, a la venta en las pastelerías cercanas a la iglesia y en el propio templo desde el martes 13 y hasta el domingo 18 de 10 a 20 horas. Son unas pastas crujientes, con una cruz estampada, con un regusto a anís. Se cuenta que son un homenaje a los panes que comía el santo ermitaño en sus ayunos para evitar caer en tentaciones.

El Ayuntamiento de Madrid organiza una completa agenda de actividades, con epicentro en el día de San Antón, el sábado 17. Por ejemplo, abrirán las puertas del Palacio de Cibeles a una exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de Policía Municipal, a otra del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, una más de la Unidad Canina de la Policía Nacional, también del Centro Militar Canino de la Defensa y de la Fundación Roncescan, con perros de ayuda y asistencia.

Ya por la tarde acogerá talleres infantiles. Otra opción es acercarse al Centro municipal de Protección Animal (CPA), en la carretera del Barrio de la Fortuna, 33, con una jornada de puertas abiertas de 9.30 a 14.30 horas, donde se podrá interaccionar con algunos perros en dos pases, a las 10 y a las 12 horas. Para eso es necesario inscribirse en msvoluntarioscpa@madrid.es, con fecha límite hasta el 14 de enero.

LA ONCE, PREGONERA

Un día antes, el viernes, el Palacio de Cibeles pondrá la banda sonora al patrón de los animales con la actuación de Marilia, de Ella baila sola, de 17.15 a 17.45 horas, para dar paso al pregón de Luis Natalio Royo, responsable de ONCE.

"Desde hace décadas, la ONCE trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual,promoviendo la inclusión, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades, además de generar empleo y contribuir activamente a una sociedad más justa y solidaria", ha explicado el concejal-presidente de Centro, Carlos Segura, en la presentación de las fiestas.

La ONCE "cuenta con más de 77.000 trabajadores en su obra social, siendo así el tercer empleador no público del país, y ofrece a estas personas casi 150 perros guía al año, realizando una labor encomiable e imprescindible para que muchas de ellas puedan desarrollar su vida con la mayor normalidad posible".

El domingo la programación concluirá con talleres infantiles en el Palacio de Cibeles, que se unirá al desfile de mascotas y el mercadillo solidario en la plaza de Chueca.