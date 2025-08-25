San Fernando denuncia los "problemas de movilidad" por cierre de 7B y recalca que no hay fecha de reapertura

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), ha denunciado los "problemas de movilidad" que sufren los vecinos de esta localidad y del cercano municipio de Coslada por el cierre de la Línea 7B de Metro entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, sin que haya fecha confirmada de reapertura, y ha reclamado a la Comunidad de Madrid "soluciones dignas" para los afectados.

Este domingo día 24 se cumplieron tres años del cierre de la línea 7B de Metro entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, que se vio ampliado durante el verano del pasado año hasta Barrio del Puerto. "Es el noveno desde la puesta en marcha del suburbano, que se inauguró en mayo de 2007", han recordado desde el Ayuntamiento.

En este sentido, el regidor de la localidad ha puesto el acento en "el drama social" que viven los afectados y los problemas de movilidad en el municipio, donde se han incrementado "los desplazamientos por carretera, tanto de vehículos privados como colectivos y generándose más atascos, especialmente, para salir de la ciudad en horas punta".

"La Comunidad de Madrid, única administración responsable y con competencias sobre esta infraestructura, todavía no ha confirmado fecha concreta para su reapertura", ha lamentado.

Pese a la línea de diálogo abierta durante esta legislatura con la Comunidad de Madrid, que el alcalde de San Fernando valora de forma positiva, el regidor ha recalcado que el Gobierno regional "tiene que dar soluciones dignas" a los afectados, con cerca de 200 personas que han perdido su hogar "fruto de la mala ejecución del suburbano, y otras tantas conviven con grietas y daños diversos".

En este sentido, ha recordado que, aunque algunas de las familias que se han quedado sin vivienda ya han cobrado las indemnizaciones, estas "no son suficientes y han tenido que recurrir a la vía judicial porque no cubría sus necesidades", mientras que otras están a la espera todavía. "Hay muchos/as vecinos que viven con incertidumbre porque no saben qué pasará con sus casas, que tienen afecciones", ha censurado.

En este sentido, el regidor ha manifestado que el Consistorio "va a seguir trabajando con el tejido social, con la plataforma y con las asociaciones, como estamos haciendo desde 2019 para que se escuche la voz de los afectados por la negligencia de la Comunidad de Madrid, que no hizo la línea 7B de Metro como debía (...). Aunque valoramos positivamente la interlocución emprendida, el Ejecutivo regional debe aportar respuestas sólidas".

En la misma línea, Corpa ha reclamado la reposición de dotaciones que han sido derribadas y que prestaban servicios públicos esenciales y de calidad como la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela Infantil 'El Tambor', la Escuela de Personas Adultas, la Casa de la Mujer, el Centro Joven 'El Laboratorio' o la Sala de Exposiciones, entre otros.

"Continuamos exigiendo que estos edificios se recuperen y se construyan en otros emplazamientos para que no se prive a los sanfernandinos de estos espacios y prestaciones", ha remarcado.