'Sanse' culpa a la Comunidad de no resolver el "exceso" de contenedores con residuos sanitarios del hospital

Asegura que se llegaron a acumular 5.000 contenedores del hospital Infanta Sofía en un polígono del municipio

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha culpado a la Comunidad de Madrid de no resolver el problema que se generó por el "exceso" de contenedores con residuos sanitarios del hospital Infanta Sofía en el almacén de una empresa del municipio.

En una rueda de prensa telemática convocada por el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, el edil de Ciudadanos ha asegurado que "la empresa llevaba semanas intentando conectar por teléfono y por mail con la Comunidad y se les obviaba".

Asimismo, ha querido dejar claro que los 5.000 contenedores que se llegaron a acumular en el almacén "nunca supusieron un peligro para los vecinos".

Por otro lado, Perdiguero se ha referido a las fiestas, unas de las más populares de la Comunidad de Madrid, que se celebran a finales del mes de agosto. "

No es momento de hablar de fiestas, pero ojalá tengamos", ha dicho. De hecho, el equipo de Gobierno trabaja en sus actividades como si fueran a tener. No obstante, el vicealcalde tiene claro que "si no hay, los vecinos lo entenderán".

Por otra parte, a preguntas de los medios, Perdiguero ha adelantado que en el mes de mayo se convocará el pleno de presupuestos para sacar adelante las cuentas de 2020, que se están adecuando en este momento, aunque estaban terminadas antes del comienzo de la pandemia, a la situación actual. "Tengo el compromiso firme de que el mes que viene tendremos presupuesto", ha dicho.

5,6 MILLONES EN AYUDAS

El vicealcalde también ha adelantado que el presupuesto proyectado para un plan con ayudas para los colectivos más afectados, se ha elevado hasta los 5,6 millones de euros. Aunque las medidas todavía no están concretadas, estarán dedicadas, principalmente, a ayudas sociales, para las familias y para los autónomos.

Por último, Perdiguero ha destacado el comportamiento "ejemplar" de la gente. "En Sanse, la gente se porta bien, se queda en casa". De hecho, en el tiempo del estado de alarma se han tenido realizado alrededor de 1.400 acusaciones y se han puesto 264 sanciones.