Santiago, un niño nacido en el Hospital Infanta Leonor, primer bebé en la Comunidad en 2026

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé nacido en este año 2026 en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid ha sido Santiago, quien llegó al mundo a la 1.10 horas de este jueves, 1 de enero, en el Hospital Universitario Infanta Leonor, situado en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid capital.

Según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se trata de un niño llamado Santiago, que ha pesado 3,180 kilos al nacer.

Tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud, según apuntan las mismas fuentes.