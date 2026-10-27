Sanz acusa al PSOE de ser "cómplices directos de la acampada" y los socialistas califican al PP de "derecha rancia"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha acusado al PSOE de ser "cómplices directos de la acampada" y los socialistas califican al PP de ser ejemplo de la "derecha rancia"

"La acampada es ilegal y ustedes (al PSOE), junto con el dimitido tesorero del yerno de la sauna serán responsables de lo que allí ocurra", ha replicado la también delegada de Seguridad y Emergencias en el Pleno de Cibeles en referencia al dimitido delegado del Gobierno.

El concejal socialista Enrique Rico se ha dirigido a la bancada 'popular' para espetarles que no son derecha moderna y moderada sino la "derecha rancia propia de tiempos pretéritos de este país".