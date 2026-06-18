Sanz asegura que se no ha detectado "incremento sustancial" de empadronamientos tras cambios en abono transporte

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento no ha detectado un "incremento sustancial" de solicitudes de empadronamiento desde el cambio aprobado por la Comunidad de Madrid con el que se exige estar empadronado en algún municipio de la región para poder acceder al abono transporte.

"La verdad es que no nos han reportado que haya un incremento sustancial en cuanto a la solicitud de empadronamiento", ha señalado Sanz en la ruda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, ha indicado que en la ciudad se están dando "en torno a más de 10.000 citas semanales" para empadronamiento, una cifra que, según ha precisado, se mantiene "desde hace algún tiempo".

En este sentido, Sanz ha recordado que el padrón digital permite realizar la tramitación de manera telemática y ha considerado que no debería haber problemas para quienes necesiten empadronarse. "Entendemos que no debería haber ningún tipo de problema para que las personas que lo necesitan puedan acudir o bien a las oficinas o, en su caso, al padrón digital", ha concluido.

EL EMPADRONAMIENTO POR CAMBIO DE DOMICILIO SUMA 1.274 TRÁMITES

El Ayuntamiento activó a finales de mayo el alta por cambio de domicilio a través de la Sede Electrónica para personas que ya están empadronadas en la ciudad, un procedimiento que acumula 1.274 trámites resueltos desde su puesta en marcha.

El trámite se suma así al empadronamiento por Internet, que está funcionando para las altas desde septiembre de 2025. Según apuntan fuentes municipales a Europa Press, el pasado año se resolvieron 47.633 trámites de padrón iniciados por Sede Electrónica.

En lo que va de 2026, se han resuelto ya 53.067 trámites, de los que 17.715 corresponden a altas de personas procedentes de fuera de Madrid y 1.274 a cambios de domicilio dentro de la capital, el procedimiento que comenzó a funcionar a finales de mayo.

Desde el Ayuntamiento han precisado que "solo quedan las altas por nacimiento" mediante Sede Electrónica, cuya habilitación está prevista "en los próximos días".

En este sentido, desde el Consistorio indican que se ha informado "cada vez que se ha habilitado un procedimiento para su tramitación electrónica", como renovaciones y confirmaciones de extranjeros en julio de 2024, bajas y modificaciones en febrero de 2025, altas para personas de fuera de Madrid en septiembre de 2025 y altas por cambio de domicilio en mayo de 2026.