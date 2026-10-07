Sanz carga contra el delegado por anular reuniones de seguridad "sin explicación": "No sería por lo que hace en Sol"

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín (c), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (d); durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por haber anulado las reuniones de seguridad en algunas zonas conflictivas "sin dar una sola explicación", al tiempo que ha ironizado con que "no sería por lo que está haciendo en la Puerta del Sol", en alusión a la acampada.

"No creo que fuera por lo ocupado que estaba desalojando la Puerta del Sol de una acampada ilegal", ha añadido la vicealcaldesa, que ha reconocido que al Gobierno municipal le "sorprendió" la decisión de Martín de suspender las reuniones de seguridad para abordar la situación en el parque Paraíso, en Peña Gorbea y en la plaza de Lavapiés, tal y como ya le ha reprochado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

De hecho, tras aquél reproche, la Delegación del Gobierno anunció en la víspera que retomaría las reuniones de seguridad y echó en cara al primer edil su "repentino interés" por estos encuentros, confiando además en que acudiera a las mesas tripartitas y animara a la Comunidad de Madrid a hacer lo propio.

En concreto, la reunión sobre Peña Gorbea, en Puente de Vallecas, se celebrará el 14 de octubre; sobre la plaza de Lavapiés, en el distrito Centro, se llevará a cabo al día siguiente, el jueves 15 de octubre; mientras que la reunión sobre el Parque Paraíso de San Blas-Canillejas tendrá lugar el 19 de octubre.

INSISTE EN UN PROBLEMA DE SEGURIDAD

La situación en estos puntos conflictivos ha sido objeto de disputa entre la Delegación del Gobierno y las instituciones madrileñas, que insisten en que es un problema de seguridad y requiere de más medios, mientras que Martín apunta a un problema también de salubridad y sociosanitario.

"Hay una urgencia que abordar", ha reconocido este miércoles la vicealcaldesa, que insiste en que en las reuniones exigirán "actuaciones de seguridad mucho más contundentes" para así dar respuesta a las demandas vecinales. De acuerdo con Sanz, los vecinos les trasladan que "tiene miedo de salir a las calles".

Sin embargo, a pesar de poner el foco en la seguridad, Sanz ha reconocido que estas zonas también requieren de actuaciones en materia sociosanitaria, y de hecho ha señalado que el martes mantuvieron una reunión interna de coordinación con todos los servicios del Ayuntamiento para la situación en Lavapiés.

"Eso el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, lo hace, lo va a seguir haciendo y lo va a seguir reforzando. Pero aquí lo que tenemos es que adoptar medidas contundentes en materia de seguridad", ha remachado.