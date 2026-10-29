Sanz confía en una "relación de normalidad" con Trinidad frente a la "rota" con Martín y que respete el trabajo policial

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Pilar Trinidad Núñez, durante un minuto de silencio - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confía en que se construya una "relación de normalidad" con la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, frente a la "completamente rota" con Francisco Martín, y el deseo de que "haya un respeto al trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que hasta ahora se han visto en muchas ocasiones atados de pies y manos por el anterior delegado".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha trasladado que ha mantenido mucho trato con la hasta ahora subdelegada aunque reconoce que no ha hablado expresamente con ella estos días, salvo ayer durante el minuto de silencio en la Plaza de Cibeles, cuando únicamente tuvieron la oportunidad de saludarse.

"Sí nos hemos emplazado a hablar, probablemente incluso a lo largo del día de hoy así sea", ha declarado, tras insistir en la "relación institucional completamente rota" con el anterior delegado "porque él así lo quiso desde el inicio". Confía en que, más allá de acuerdos o desacuerdos, se puedan tejer "unos mínimos de relación institucional y que haya un respeto al trabajo de sus propios cuerpos", Policía Nacional y Guardia Civil.

La titular municipal de Seguridad ha puesto el acento en que la relación entre la Policía Municipal y la Nacional "nunca ha sido mejor que ahora trabajando codo con codo todos y cada uno de los días en la ciudad de Madrid, pero lamentablemente la relación institucional estaba rota porque había un delegado que no vino a trabajar con las instituciones madrileñas sino a acosarlas y atacarlas".

"Espero que esa situación pueda cambiar. Vamos a ver cuál es la actitud que ella tiene y, desde luego, nosotros estamos dispuestos a que esa situación pueda cambiar si ella sí lo quiere", ha asegurado.