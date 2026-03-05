Sanz cree que Maestre y Maroto están "desesperadas" ante 8M por haber defendido "actitudes babosas" de excompañeros

Cartelería del 8M del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, cree que las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, respectivamente, tienen que estar "muy desesperadas" ante el 8M, Día Internacional de las Mujeres, porque "se les ha caído la bandera del feminismo" y debe resultarles "difícil haber estado defendiendo actitudes tan lamentables, tan babosas y tan asquerosas como la de (Francisco) Salazar, como la de (José Luis) Ábalos o como todas esas personas de partidos de izquierda que han utilizado a las mujeres".

Sanz ha contestado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de escuchar las críticas de la izquierda a la cartelería del Ayuntamiento por el 8M, "vergonzosa" para el PSOE y más propia de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "pregunte por el día del hombre" para Más Madrid.

"A mí me encanta esa campaña que es absolutamente en positivo en lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, en la que absolutamente todos estamos implicados en la construcción de esa igualdad efectiva de oportunidades y que lo que trata precisamente es de unir y no de separar", ha defendido desde el Palacio de Cibeles.

Esa postura difiere de la de "otros a los que se les ha caído la bandera del feminismo" porque suman "casos de acosos sexuales, de acosos de todo tipo y no han hecho nada para impedirlo, otros que no han impedido que haya 1.400 violadores y acosadores en las calles o que las pulseras para las mujeres maltratadas funcionen de una manera adecuada".

Cree que "esa política vergonzosa y vergonzante que están manteniendo con el asunto de la igualdad de las mujeres" es la que les lleva "ahora a sobreactuar de esta manera" ante "una campaña absolutamente en positivo que viene a sumar".

Inma Sanz ha lamentado que haya quien "sólo usa el feminismo para construir muros, para separar a la gente, para construir bloques, para hacer guerras culturales" que "no ayudan en absoluto a la supuesta causa que dicen defender".