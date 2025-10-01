Sanz critica a "cenizos" de la izquierda por su ataque a la F1 en Madrid pero "les parece extraordinario en Cataluña"

En el Gobierno municipal están tranquilos porque "ya se han desestimado otros recursos anteriores"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa , portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha criticado a los "tristes y cenizos" de la izquierda por su ataque a la Fórmula 1 en Madrid pero, sin embargo, "les parece extraordinario en Cataluña".

Más Madrid ha interpuesto una demanda en el juzgado contencioso administrativo 27 contra el "traje a medida" de la licencia del "pelotazo" de la Fórmula 1, ha anunciado el portavoz en funciones de la formación, Eduardo Rubiño, en una rueda de prensa.

La demanda llega por "opacidad y falta de transparencia" desde el Ayuntamiento que encabeza José Luis Martínez-Almeida, sumado a que consideran que la licencia resultaría "ilegal" por tratar la actividad como temporal, por anteponer el beneficio económico antes que la salud, por los "inaceptables" impactos ambientales, por construir en una vía pecuaria protegida como la Vereda de los Leñeros y por el "riesgo financiero" que supondría para las arcas públicas.

Desde Ifema Madrid, la vicealcaldesa ha acusado a la izquierda de ser "unos tristes y unos cenizos a los que no les gusta nada de lo bueno que le pasa a esta ciudad" porque "la Fórmula 1 es un evento extraordinario que va a tener un impacto económico muy relevante y, sobre todo, a nivel de imagen".

Sanz ha echado mano de "un ranking internacional que decía que Madrid estaba en el top 5 mundial de las ciudades más importantes a nivel deportivo pero ninguna de las otras que están en ese top van a tener un evento tan relevante como el Gran Premio de Fórmula 1", algo que sitúa a Madrid "en el top de la élite internacional a nivel deportivo, igual que ya lo es en el deporte de base".

Sobre la demanda, la vicealcaldesa ha contestado que "a Más Madrid no le gusta aunque, sin embargo, sí le gusta que la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Montmeló se gasten muchos millones de euros en apoyar un Gran Premio". "No es muy justo que lo que se permite hacer en Cataluña, financiado directamente por las administraciones, en Madrid les parezca malo", ha reprochado.

En todo caso ha puesto por encima el "interés que están teniendo los madrileños y los españoles" ante el que "va a ser probablemente uno de los mejores Grandes Premios de todo el circuito". En el Gobierno municipal están tranquilos porque "ya se han desestimado otros recursos anteriores".