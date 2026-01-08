Sanz critica que el Real Madrid-Maccabi se juegue a puerta cerrada y señala que la seguridad "debería estar garantizada"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha hecho suyas las críticas del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a que el partido de Euroliga de baloncesto entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv se dispute a puerta cerrada, y ha incidido en que la seguridad del evento "debería estar garantizada".

Sanz ha visitado este jueves la Jefatura de Policía Municipal, desde donde ha destacado que la seguridad del evento es competencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín, a quien ha responsabilizado por tanto de una medida que, a su entender, proyecta una imagen negativa para la ciudad.

La vicealcaldesa ha vinculado esta decisión con el precedente de La Vuelta a España, asegurando que en aquel caso fue el propio Gobierno el que "jaleaba al boicot". A su entender, esta postura condicionó el funcionamiento del dispositivo policial pues "había una intención deliberada" de que el evento "no terminara en Madrid".

Al respecto del dispositivo de seguridad para el evento --que contará con el despliegue de unos 400 miembros de la Policía Nacional y un vallado perimetral del Movistar Arena-- Sanz ha señalado que confía en que la Delegación del Gobierno lo haya dimensionado para la situación que se prevé, donde varias organizaciones propalestinas han anunciado concentraciones.

Finalmente, la vicealcaldesa ha defendido que no debería existir "ni la menor duda" de que un partido de baloncesto en Madrid pueda desarrollarse con normalidad, como ocurre con otros eventos deportivos, y ha reclamado al Gobierno central que garantice la seguridad del encuentro y que se celebre "con plenas garantías".

El delegado del Gobierno encabezó a comienzos de semana una reunión junto a representantes del Real Madrid y del Movistar Arena en la que se acordó que el partido se dispute a puerta cerrada por motivos de seguridad. Desde el Ayuntamiento ya se han pronunciado en contra de esta medida.