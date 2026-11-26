Archivo - Inma Sanz inaugura la jornada de vivienda organizada por el PP de Madrid. - PP DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido este jueves acabar en las urnas el 29 de noviembre con la "impunidad de los corruptos" que quieren "arrasarlo todo simplemente para permanecer en el poder".

"Hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo sobre todo por el futuro de una de las naciones más importantes de la historia de la humanidad. Se acabó la resignación. Votemos cambio", ha asegurado la vicealcaldesa en un mitin en Alcorcón junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Considera necesario "derogar las nefastas" políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha puesto en riesgo "la pujanza y la prosperidad" en España, que está "ante una situación de emergencia nacional" en las que son las elecciones "más cruciales para los españoles desde que comenzó la democracia.

"Se nos ha colado en el sistema un inmoral, un indecente, un negligente y una caterva de corruptos que quieren arrasarlo todo simplemente para permanecer en el poder", ha criticado.

Así, Sanz ha subrayado que Sánchez "lleva perdiendo elecciones desde 2019" y perdió también las últimas elecciones en las que "tuvo que comprar el gobierno con la amnistía".

"Va a perder y esta vez la derrota va a ser tan contundente que no va a poder maquinar ningún tipo de enjuague con los golpistas ni con los filoetarras que le permita mantener La Moncloa. Esta vez se va a ir a su casa, esta vez sí", ha trasladado, a la vez que ha criticado que quiera convertir España "en un ciénaga de corrupción".