Sanz ironiza con las primarias entre Maroto y López: "Es sanchismo versus sanchismo y un poquito más de sanchismo"

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz socialista de Hacienda, Enma López - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha ironizado con las primarias entre las socialistas Reyes Maroto y Enma López porque "es sanchismo versus sanchismo y un poquito más de sanchismo".

"El problema aquí es que los socialistas de Madrid tienen para elegir entre la le pedía a Víctor de Aldama que le metieran las listas y la persona a la que aupó Santos Cerdán a la ejecutiva de Pedro Sánchez", ha lanzado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Para la vicealcaldesa, las primarias demuestran que "es un poco más de lo mismo", para añadir que "no parece un espectáculo muy edificante el que están dando dos compañeras, una de ellas que jefa de campaña de la otra y no parece que haya demasiado buen rollo". "Cuando uno no es capaz de gobernar su propio grupo municipal, pues difícilmente puede presentar una alternativa a los ciudadanos", ha concluido.