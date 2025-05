Sanz reclama cambios legislativos "valientes" y dar "una vuelta de tuerca" ante reyertas y narcopisos

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha reclamado cambios legislativos "valientes" y dar "una vuelta de tuerca al marco sancionador" para que los policías puedan actuar de una manera más contundente tanto en el ámbito de las reyertas, que tiene que ver con las bandas juveniles, como en los narcopisos.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Sanz ha asegurado que "Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo", aunque sin obviar que existen "problemas serios en algunas partes" y, sobre todo, en el ámbito de las reyertas, los narcopisos y las bandas juveniles.

"Necesitamos medidas que sean contundentes", ha reclamado. La primera sería cubrir la tasa de reposición. "Llevamos mucho tiempo reclamando que nos dejen incrementar la plantilla (cubriendo las jubilaciones) para ayudar más a la Policía Nacional pero el Gobierno de España nos lo impide porque la Ley de Presupuestos no nos permite crecer en esa tasa de reposición, en la que simplemente lo que solicitamos es que nos deje cubrir nuestras plazas, no le estamos solicitando un euro", ha dejado claro.

El segundo foco lo ha puesto en la "necesidad de modificaciones legales que hagan que los policías puedan actuar de una manera más contundente, tanto en el ámbito de las reyertas, que tiene que ver con las bandas juveniles, como también en los narcopisos".

Esto le ha llevado a manifestar su preocupación por una noticia leída hace unos días sobre una instrucción con la que no se sancionaría el consumo de drogas dentro de los vehículos cuando estén parados. "Creo que es demoledor el mensaje porque los cambios legislativos tienen que ir totalmente en el sentido contrario, en sancionar mejor, con un castigo punitivo importante", ha apuntado.

La delegada ha abogado por "darle una vuelta de tuerca al marco sancionador para que las personas que estén delinquiendo acaben en la cárcel y el tiempo que sea necesario porque no es de recibo que la Policías detenga a la misma persona una, dos, tres, cuatro, veinte veces y que salgan de la cárcel por la siguiente puerta, porque es un mensaje muy difícil de sostener".

También ha defendido la "extraordinaria" labor de la Policía Nacional en la ciudad, profesionales a los que "hay que dotarles de más medios, de más recursos, tienen que tener más gente y, sobre todo, tienen que tener capacidad", por ejemplo, en la okupación. "No es de recibo que la Policía no pueda actuar ante okupaciones flagrantes porque la norma no se lo permite. Tenemos que ser valientes y hacer esos cambios legislativos que en otros países ni se discuten", ha instado.